Два гранда АПЛ инициировали контакты по Доннарумме

Итальянский голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма привлекает внимание «Челси» и «Манчестер Юнайтед», сообщает AS.

По информации источника, два английских гранда инициировали первые контакты по 26-летнему футболисту, который не был включен в заявку парижского гранда на финал Суперкубка УЕФА с «Тоттенхэмом». Итальянец отказался от продления контракта с «ПСЖ», а действующее соглашение между сторонами истекает уже следующим летом.

В прошедшем сезоне Джанлуиджи Доннарумма провел 47 матчей на клубном уровне, из которых 17 стали сухими, пропустил 43 гола.

