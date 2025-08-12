Два гранда АПЛ инициировали контакты по Доннарумме
«Челси» и «Манчестер Юнайтед» нацелились на итальянца
Итальянский голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма привлекает внимание «Челси» и «Манчестер Юнайтед», сообщает AS.
По информации источника, два английских гранда инициировали первые контакты по 26-летнему футболисту, который не был включен в заявку парижского гранда на финал Суперкубка УЕФА с «Тоттенхэмом». Итальянец отказался от продления контракта с «ПСЖ», а действующее соглашение между сторонами истекает уже следующим летом.
В прошедшем сезоне Джанлуиджи Доннарумма провел 47 матчей на клубном уровне, из которых 17 стали сухими, пропустил 43 гола.
Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» нашел решение по Сафонову после прихода Забарного.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
WBC включила британца в свой рейтинг
Илья станет футболистом французского гранда