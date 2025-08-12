Болта близко. ПСЖ нашел решение по Сафонову после прихода Забарного

22-летний футболист сборной Украины и английского «Борнмута» центрбек Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.

Борьбу за подписание украинца выиграл «ПСЖ». Трансферное соглашение заключено.

Приход украинца ускорил выходной трансфер вратаря Матвея Сафонова. Парижане уже нашли на него покупателей – голкипер может вернуться на болота, где за него готовы побороться «Спартак» и «Зенит».

