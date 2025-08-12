Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Болта близко. ПСЖ нашел решение по Сафонову после прихода Забарного
Франция
12 августа 2025, 00:35
Болта близко. ПСЖ нашел решение по Сафонову после прихода Забарного

Голкипер вернется в россию

Болта близко. ПСЖ нашел решение по Сафонову после прихода Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Сафонов

22-летний футболист сборной Украины и английского «Борнмута» центрбек Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.

Борьбу за подписание украинца выиграл «ПСЖ». Трансферное соглашение заключено.

Приход украинца ускорил выходной трансфер вратаря Матвея Сафонова. Парижане уже нашли на него покупателей – голкипер может вернуться на болота, где за него готовы побороться «Спартак» и «Зенит».

Ранее во Франции рассказали шокирующие подробности ситуации с Ильей Забарным и Матвеем Сафоновым.

Илья Забарный Зенит Санкт-Петербург Спартак Москва ПСЖ трансферы Лиги 1 трансферы
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
