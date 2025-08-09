Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
09 августа 2025, 22:02 | Обновлено 09 августа 2025, 22:15
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

22-летний футболист сборной Украины и английского «Борнмута» центрбек Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.

Борьбу за подписание украинца выиграл «ПСЖ» – стороны уже согласовали контракт. Журналист французского издания L’équipe Хуго Делом рассказал, что, скорее всего, Илье не дали прямого обещания, что россиянин Матвей Сафонов покинет клуб.

«Ситуация со совместной работой с Сафоновым была в центре размышлений Забарного. Он не мог представить себе ежедневную работу с гражданином россии, когда речь о трансфере шла прошлой зимой.

С тех пор его позиция изменилась, поскольку от карьерной возможности перейти в «ПСЖ» было невозможно отказаться.

В последние недели, когда Забарному представляли проект, россиянин отверг идею покинуть Париж.

Я не понимаю, как они смогут сосуществовать в одной команде», — сказал журналист.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.

Дмитрий Олейник Источник: L'Equipe
Обсервер Влад
Нічого, бабло як завжди все порішає
василь бруховський
,,кар'єрна можливість'' понад усе...
