Известна оценка Лебеденко за дебют в составе Витории Гимараеш
Украинский защитник вышел на поле на 72-й минуте
В понедельник, 11 августа, состоялся матч первого тура чемпионата Португалии между «Порту» и «Виторией» Гимараеш.
Встречу принимал «Драгау» в Порту.
Хозяева поля добыли разгромную победу со счетом 3:0.
В составе гостей дебютировал украинский фулбек Орест Лебеденко. Он вышел на поле на 72-й минуте и получил оценку 6.4 из 10 возможных по версии SofaScore.
Лучшим по версии все того же портала стал форвард «драконов» Саму Агехова, на счету которого дубль и оценка в 8.8 баллов.
Ранее сообщалось о том, что «Порту» провернул секретный трансфер.
