  4. Известна оценка Лебеденко за дебют в составе Витории Гимараеш
Португалия
12 августа 2025, 02:24 | Обновлено 12 августа 2025, 02:25
18
0

Известна оценка Лебеденко за дебют в составе Витории Гимараеш

Украинский защитник вышел на поле на 72-й минуте

Витория. Орест Лебеденко

В понедельник, 11 августа, состоялся матч первого тура чемпионата Португалии между «Порту» и «Виторией» Гимараеш.

Встречу принимал «Драгау» в Порту.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля добыли разгромную победу со счетом 3:0.

В составе гостей дебютировал украинский фулбек Орест Лебеденко. Он вышел на поле на 72-й минуте и получил оценку 6.4 из 10 возможных по версии SofaScore.

Лучшим по версии все того же портала стал форвард «драконов» Саму Агехова, на счету которого дубль и оценка в 8.8 баллов.

Ранее сообщалось о том, что «Порту» провернул секретный трансфер.

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
