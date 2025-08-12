Известна оценка Лебеденко за дебют в составе Витории Гимараеш

В понедельник, 11 августа, состоялся матч первого тура чемпионата Португалии между «Порту» и «Виторией» Гимараеш.

Встречу принимал «Драгау» в Порту.

Хозяева поля добыли разгромную победу со счетом 3:0.

В составе гостей дебютировал украинский фулбек Орест Лебеденко. Он вышел на поле на 72-й минуте и получил оценку 6.4 из 10 возможных по версии SofaScore.

Лучшим по версии все того же портала стал форвард «драконов» Саму Агехова, на счету которого дубль и оценка в 8.8 баллов.

