Не знал даже Романо. Порту провернул секретный трансфер

Нидерландский нападающий Люк де Йонг стал игроком «Порту». Об этом достаточно неожиданно сообщила клубная пресс-служба драконов.

36-летний футболист подписал контракт с драконами, который рассчитан на 1 год. К команде Люк присоединился как свободный агент, последним его клубом был «ПСВ». В нидерландскую команду он защищал цвета каталонской «Барселоны».

«Драконы» провели целую спецоперацию, чтобы скрыть трансфер де Йонга от общественности. Чтобы исключить риск утечек, Порту зарегистрировал игрока на медицинское обследование в качестве усиления гандбольной команды.

В минувшем сезоне Люк де Йонг провел 47 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 18 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.