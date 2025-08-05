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  4. Не знал даже Романо. Порту провернул секретный трансфер
Португалия
05 августа 2025, 04:38 |
336
0

Не знал даже Романо. Порту провернул секретный трансфер

Люк де Йонг стал игроком «драконов»

05 августа 2025, 04:38 |
336
0
Не знал даже Романо. Порту провернул секретный трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Люк де Йонг

Нидерландский нападающий Люк де Йонг стал игроком «Порту». Об этом достаточно неожиданно сообщила клубная пресс-служба драконов.

36-летний футболист подписал контракт с драконами, который рассчитан на 1 год. К команде Люк присоединился как свободный агент, последним его клубом был «ПСВ». В нидерландскую команду он защищал цвета каталонской «Барселоны».

«Драконы» провели целую спецоперацию, чтобы скрыть трансфер де Йонга от общественности. Чтобы исключить риск утечек, Порту зарегистрировал игрока на медицинское обследование в качестве усиления гандбольной команды.

В минувшем сезоне Люк де Йонг провел 47 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 18 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

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Люк де Йонг Порту трансферы чемпионат Португалии по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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