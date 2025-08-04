Реал не может продать форварда, он не нужен тренеру

По информации испанских СМИ, Реал пока не получил ни одного предложения по вингеру Родриго, за которого мадридский клуб хочет получить 90 миллионов евро.

Были надежды на Арсенал, но лондонцы концентрировались на подписании Виктора Дьекереша и не вели переговоры по Родриго. Пока клуб не планирует подписание бразильца.

Сам игрок готов остаться и убедить тренера Хаби Алонсо в том, что может быть полезен команде, хотя недавно испанец сказал руководству, что не рассчитывает на Родриго и одобряет продажу.

24-летний футболист в прошлом сезоне забил 14 голов и сделал 10 результативных передач в 51 матче.