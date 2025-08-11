Клуб АПЛ, который хотел Ваната, нацелился на другого лидера сборной Украины

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб. К футболисту проявляет интерес ряд именитых команд.

По информации авторитетного журналиста Николо Скиры, на украинца есть три претендента из Туманного Альбиона. Довбика рассчитывают подписать известный лондонский клуб «Вест Хэм» и два новичка АПЛ – «Лидс» и «Сандерленд», которого связывали с другим украинцем Владиславом Ванатом.

Римляне готовы рассмотреть трансфер украинца за 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».