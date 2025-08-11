Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Клуб АПЛ, который хотел Ваната, нацелился на другого лидера сборной Украины

«Сандерленд» рассматривает трансфер украинца

Клуб АПЛ, который хотел Ваната, нацелился на другого лидера сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб. К футболисту проявляет интерес ряд именитых команд.

По информации авторитетного журналиста Николо Скиры, на украинца есть три претендента из Туманного Альбиона. Довбика рассчитывают подписать известный лондонский клуб «Вест Хэм» и два новичка АПЛ – «Лидс» и «Сандерленд», которого связывали с другим украинцем Владиславом Ванатом.

Римляне готовы рассмотреть трансфер украинца за 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».

Николо Скира Артем Довбик трансферы АПЛ трансферы Серии A трансферы Рома Рим Сандерленд Вест Хэм Лидс
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Victor673256ua
Рома як собака на сіні. І начебто хоче продати Довбика, але вимагає суму, яку зараз ніхто не дасть
Urets
А-ха-хах, це ж треба докотитись до команди ліфта, яка через рік буде грати в чемпіоншипі.
