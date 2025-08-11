Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
11 августа 2025, 16:51
0

КВАРЦЯНЫЙ: «Хачериди добегает в Черноморце то, что недобегал в Динамо»

Неожиданный поворот в карьере известного игрока

КВАРЦЯНЫЙ: «Хачериди добегает в Черноморце то, что недобегал в Динамо»
ФК Волынь. Виталий Кварцяный

Один из самых авторитетных украинских тренеров Виталий Кварцяный, который почти двадцать лет назад пригласил молодого Евгения Хачериди из мелитопольского ОЛКОМа в луцкую «Волынь», отреагировал на его возможный переход в одесский «Черноморец» интересными воспоминаниями. Ими он поделился с корреспондентом Sport.ua.

– Что скажете о возможном возвращении Хачериди в профессиональный футбол?

– Это интересно. Насколько я помню, Евгению уже 38 лет. Помню, когда он расцвел в киевском «Динамо» и одновременно очень хорошо играл у Михаила Фоменко в сборной Украины, его очень хотел видеть в «Шахтере» Мирча Луческу. Поэтому такой игрок, уверен, может принести пользу «Черноморцу».

– Какие качества Евгения Хачериди вы бы отметили?

– У него природная и очень нестандартная функциональность. В том плане, что он не склонен к лишнему весу и никогда не злоупотреблял спиртным. Евгений хоть и имеет непростой характер, но он нормальный человек, у которого нереализованный потенциал для футбола. Мне вспоминается один эпизод, когда нашим командам приходилось каждый сезон играть между собой. Я еще был главным тренером «Волыни», а Хачериди – игроком «Динамо», который на тот момент уже стабильно сформировался как боевая единица команды, управляемой Сергеем Ребровым. Так вот, в сезоне 2015/16 мы принимали киевлян в Луцке и уступили 0:2. В том матче Хачериди очень сильно сыграл в роли центрального защитника. Мы с ним перед игрой встретились и обнялись, да и после матча тоже. Я спрашиваю после финального свистка Евгения: «А почему ты даже не вспотел? И почему ты все время провел только сзади?». А он мне отвечает: «Да я отдыхаю». Я поинтересовался, почему он не подключался вперед, к атакам «Динамо», о чем я говорил ему еще в период нашего сотрудничества: «Иди вперед, беги – и мячи забивай. Пятьдесят раз к чужим воротам в штрафную площадь – и назад». А он мне: «Да мне запрещают это делать. Я играю сзади и отдыхаю». После этого я пожелал ему все же больше подключаться к атакам и бежать вперед, несмотря на обстоятельства. Поэтому теперь, я думаю, Хачериди догоняет за «Черноморец», за Александра Кучера, за одесский футбол и за одесских болельщиков то, что не добежал в «Динамо».

– С бывшим подопечным связь поддерживаете?

– Периодически. Может, раз в год созваниваемся. А вот при встрече – в частности, когда играет сборная, общаемся. Знаете, футболисты в большинстве своем не помнят хорошего. Где-то о ком-то скажешь что-то критическое, так они сразу же держат обиду на всю жизнь. О людях, которые заботились о них и думали, как способствовать их развитию, они почему-то быстро забывают. Раньше у меня было много звонков от многих серьезных игроков, которые у меня играли. А сейчас я больше с Лужным общаюсь – в среднем где-то раз в неделю. Иногда мне еще Джудович звонит. Высылает фотографии. Вот неделю назад прислал мне снимок, сопроводив его подписью на английском языке, какой был состав «Волыни». А состав действительно был атомный! Только Папы Гуйе на том фото не хватает. А еще, говоря о Хачериди, то отношения у нас очень позитивные.

– Какой вы видите судьбу Евгения Хачериди в одесском клубе?

– Если Хачериди подойдет «Черноморцу», то он может играть еще десятки лет. Как англичанин Стэнли Мэтьюз, который закончил карьеру в 51 год. Так что пусть «Привоз» готовит ему сувениры из морепродуктов (смеется).

В составе «Волыни» Евгений Хачериди выступал в течение полутора лет – с сезона-2006/07 до осенней части сезона-2007/08 включительно, а затем перешел в «Динамо». В нем он отыграл десять с половиной лет – с весенней части сезона-2007/08 до сезона-2017/18 включительно.

Ранее главный тренер одесского «Черноморца» Александр Кучер подтвердил слухи о возможном переходе Евгения Хачериди в расположение «моряков».

