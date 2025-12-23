Вернидуб вскоре решит судьбу украинского легионера Нефтчи

Экс-игрок одесского «Черноморца» Андрей Штогрин, который перебрался в Азербайджан в разгар лета 2024 года, имеет шансы продолжить карьеру в этой стране. Судьба 27-летнего футболиста, в услугах которого до недавнего времени не был заинтересован теперь уже бывший главный тренер бакинского «Нефтчи» Самир Аббасов, теперь зависит от нынешнего наставника команды Юрия Вернидуба. Возглавив один из самых титулованных клубов страны всего несколько недель назад, украинский специалист не планирует расставаться со своим земляком.

Как стало известно Sport.ua, Вернидуб высоко оценивает нынешние функциональные возможности Штогрина, поэтому надеется на сотрудничество с ним.

В ближайшее время дальнейшая судьба украинского легионера будет окончательно решена на клубных сборах «Нефтчи».

До этого бакинского клуба Андрей Штогрин перешел в июле прошлого года из «Черноморца», откликнувшись на предложение его тогдашнего главного тренера Романа Григорчука.

