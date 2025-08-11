Карлос ПАРАКО: «Этот гол – воплощение мечты»

Венесуэльский нападающий «Кривбасса» Карлос Парако прокомментировал победу над харьковским «Металлистом 1925» (2:0) в матче 2-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Карлос, поздравляем с дебютным голом! Поделись своими эмоциями.

– Честно говоря, я очень счастлив и взволнован. Этот гол – воплощение мечты, которую я имел еще с момента своего прихода в клуб. Радуюсь не только за себя, но и за всю команду. Победа – это общая заслуга, и я благодарен каждому из партнеров. Без них этого бы не случилось.

– После гола все обратили внимание на твое празднование вместе с Мендозой – танец с венесуэльскими мотивами. Это была импровизация или что-то запланированное?

– На самом деле мы готовили это еще на тренировках. Так что да, мы немного поработали над этим, и хорошо, что удалось реализовать не только момент в игре, но и празднование

– Сегодня твой первый матч на нашем домашнем стадионе «Горняк». Какие впечатления от атмосферы?

– Атмосфера была фантастическая. У нашего клуба мощная фан-база преданных болельщиков. Я очень благодарен всем, кто сегодня пришел нас поддержать. Хочу сказать болельщикам: продолжайте быть с нами – мы будем отдавать все силы в каждом домашнем матче.