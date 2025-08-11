Сантос вместе с Неймаром обыграл одного из лидеров чемпионата Бразилии
Известный вингер помог своему клубу набрать три очка
В ночь на 11 августа состоялся матч 19-го тура чемпионата Бразилии между клубами «Крузейро» и «Сантос».
Встреча прошла на арене «Минейрао» в Белу-Оризонти.
С капитанской повязкой «Сантос» на поле вывел известный вингер Неймар, которого недавно сватали в «Марсель».
По ходу встречи «Крузейро» имел минимальное преимущество, открыв счет на 43-й минуте. Камбэк «Сантоса» начался за 30 минут до конца матча. Гости не просто отыгрались, но и вышли вперед под занавес поединка.
В итоге «Сантос» одержал победу со счетом 2:1 и поднялся на 14-е место (21 очко), а «Крузейро» сохранил за собой вторую позицию (37 очков).
Чемпионат Бразилії. 19-й тур, 11 серпня
«Крузейро» – «Сантос» – 1:2
Голи: Бруно, 43 – Гильерме, 62, Кабаллеро, 89
Фотогалерея матча:
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Георгий Бущан может покинуть Аль-Шабаб
Марта не выйдет на поединок 1/16 финала против Иги