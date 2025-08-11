Сантос вместе с Неймаром обыграл одного из лидеров чемпионата Бразилии

В ночь на 11 августа состоялся матч 19-го тура чемпионата Бразилии между клубами «Крузейро» и «Сантос».

Встреча прошла на арене «Минейрао» в Белу-Оризонти.

С капитанской повязкой «Сантос» на поле вывел известный вингер Неймар, которого недавно сватали в «Марсель».

По ходу встречи «Крузейро» имел минимальное преимущество, открыв счет на 43-й минуте. Камбэк «Сантоса» начался за 30 минут до конца матча. Гости не просто отыгрались, но и вышли вперед под занавес поединка.

В итоге «Сантос» одержал победу со счетом 2:1 и поднялся на 14-е место (21 очко), а «Крузейро» сохранил за собой вторую позицию (37 очков).

Чемпионат Бразилії. 19-й тур, 11 серпня

«Крузейро» – «Сантос» – 1:2

Голи: Бруно, 43 – Гильерме, 62, Кабаллеро, 89

Фотогалерея матча: