Неймар согласился вернуться в Европу. Назван его новый клуб

Звездный бразильский вингер «Сантоса» Неймар в ближайшее время сменит клуб.

По информации источника, французский гранд «Марсель» начал работу по переходу бразильца. Сам Неймар дал зеленый свет на переход в «Марсель».

Неймар решил вернуться в Европу, чтобы подготовиться на должном уровне к чемпионату мира 2026 года, на который он планирует попасть.

Контракт Неймара с «Сантосом» действует до конца 2025 года. В этом сезоне на счету Неймара 18 проведенных поединков, четыре гола и три результативные передачи. Ранее интерес к Неймару проявила «Бавария».