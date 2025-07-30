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  4. Неймар согласился вернуться в Европу. Назван его новый клуб
Франция
30 июля 2025, 20:03 |
1973
1

Неймар согласился вернуться в Европу. Назван его новый клуб

Бразилец перейдет в «Марсель»

30 июля 2025, 20:03 |
1973
1
Неймар согласился вернуться в Европу. Назван его новый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Звездный бразильский вингер «Сантоса» Неймар в ближайшее время сменит клуб.

По информации источника, французский гранд «Марсель» начал работу по переходу бразильца. Сам Неймар дал зеленый свет на переход в «Марсель».

Неймар решил вернуться в Европу, чтобы подготовиться на должном уровне к чемпионату мира 2026 года, на который он планирует попасть.

Контракт Неймара с «Сантосом» действует до конца 2025 года. В этом сезоне на счету Неймара 18 проведенных поединков, четыре гола и три результативные передачи. Ранее интерес к Неймару проявила «Бавария».

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Неймар Сантос Марсель трансферы Лиги 1 трансферы
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Такий перехід може бути цікавим для Марселя хіба що в медійному плані. В спортивному сенсі угода безглузда). 
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