Богатый клуб УПЛ хочет подписать воспитанника Реала. Он играет в Ла Лиге

Харьковский «Металлист 1925» интересуется доминиканским вингером испанского «Хетафе» Петером Федерико, сообщает ТаТоТаке.

Петер Федерико является воспитанником мадридского «Реала». 23-летний футболист играл за юношеские команды королевского клуба разных возрастных категорий, «Кастилью» и даже имеет 3 игры в составе основной команды «сливочных».

В сезоне 2024/25 Петер Федерико провел 21 матч на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что турецкий «Истанбулспор» может подписать Владлена Юрченко из «Металлиста 1925».