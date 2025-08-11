Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Богатый клуб УПЛ хочет подписать воспитанника Реала. Он играет в Ла Лиге
Украина. Премьер лига
11 августа 2025, 14:06 |
821
1

Богатый клуб УПЛ хочет подписать воспитанника Реала. Он играет в Ла Лиге

«Металлист 1925» интересуется Петером Федерико из «Хетафе»

11 августа 2025, 14:06 |
821
1
Богатый клуб УПЛ хочет подписать воспитанника Реала. Он играет в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Петер Федерико

Харьковский «Металлист 1925» интересуется доминиканским вингером испанского «Хетафе» Петером Федерико, сообщает ТаТоТаке.

Петер Федерико является воспитанником мадридского «Реала». 23-летний футболист играл за юношеские команды королевского клуба разных возрастных категорий, «Кастилью» и даже имеет 3 игры в составе основной команды «сливочных».

В сезоне 2024/25 Петер Федерико провел 21 матч на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что турецкий «Истанбулспор» может подписать Владлена Юрченко из «Металлиста 1925».

По теме:
Ман Сити попрощается с талантливым полузащитником. Сделка почти закрыта
Карлос ПАРАКО: «Этот гол – воплощение мечты»
Клуб УПЛ подпишет воспитанника Реала Сосьедад
Металлист 1925 Хетафе Реал Мадрид трансферы трансферы УПЛ трансферы Ла Лиги ТаТоТаке
Дмитрий Вус Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В ПСЖ отреагировали на ситуацию с Забарным и россиянином Сафоновым
Футбол | 11 августа 2025, 13:24 5
В ПСЖ отреагировали на ситуацию с Забарным и россиянином Сафоновым
В ПСЖ отреагировали на ситуацию с Забарным и россиянином Сафоновым

В раздевалке парижского клуба может быть неспокойно

Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Бокс | 11 августа 2025, 09:12 0
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика

Даниэль был нокаутирован в пятом раунде

Матча со Свентек не будет. Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Цинциннати
Теннис | 10.08.2025, 21:29
Матча со Свентек не будет. Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Цинциннати
Матча со Свентек не будет. Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Цинциннати
Зинченко близок к трансферу в именитый клуб. Была проведена встреча
Футбол | 10.08.2025, 21:07
Зинченко близок к трансферу в именитый клуб. Была проведена встреча
Зинченко близок к трансферу в именитый клуб. Была проведена встреча
Трабзонспор – Коджаэлиспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Футбол | 11.08.2025, 13:57
Трабзонспор – Коджаэлиспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Трабзонспор – Коджаэлиспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ZloyDeda
Тиждень Співаковського Буде своє лайно цілий тиждень втюхувати
Ответить
0
Популярные новости
Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью
Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью
10.08.2025, 20:02 481
Футбол
Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой
Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой
09.08.2025, 19:22 9
Футбол
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
09.08.2025, 23:32 1
Бокс
Сергей РЕБРОВ: «Это один из лучших футболистов в украинской сборной»
Сергей РЕБРОВ: «Это один из лучших футболистов в украинской сборной»
09.08.2025, 09:42 11
Футбол
Арсенал предложил Зинченко чемпиону топ-5 лиги. Очень интересное условие
Арсенал предложил Зинченко чемпиону топ-5 лиги. Очень интересное условие
09.08.2025, 14:23 12
Футбол
Провальный старт не помешал. Украина переиграла Словакию
Провальный старт не помешал. Украина переиграла Словакию
09.08.2025, 19:02 14
Баскетбол
Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»
Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»
09.08.2025, 13:29 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем