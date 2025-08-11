Опора для центра. Жирона подпишет бывшего игрока Атлетико

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
11 августа 2025, 08:32
Аксель Витсель нашел вариант продолжения карьеры

Getty Images/Global Images Ukraine. Аксель Витсель

Испанская «Жирона», за которую выступают украинцы Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов, определилась с кандидатурой нового опорного полузащитника.

Перед стартом сезона в испанском чемпионате «Жирона» оформит подписание 36-летнего футболиста Акселя Витселя на правах свободного агента.

Среди претендентов на Витселя был и «Удинезе», однако итальянский клуб полностью проиграл конкуренцию «Жироне».

Опытный игрок остался без команды после того, как летом 2025 года попрощался с мадридским «Атлетико». В составе «матрасников» полузащитник провёл три года, сыграв 116 матчей (три гола и два ассиста).

Также Аксель известен своими выступлениями за национальную сборную Бельгии, в составе которой Витсель провёл 132 матча.

Це вже серйозне підсилення 
