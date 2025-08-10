Дорогостоящий игрок Реала травмировался. Рискует пропустить старт Ла Лиги
Эдуардо Камавинга может не сыграть с «Осасуной»
Французский полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга получил повреждение правой лодыжки. Об этом сообщает пресс-служба испанского гранда.
22-летний футболист, как сообщают инсайдеры, рискует пропустить матч первого тура чемпионата Испании с «Осасуной». Сам клуб о сроках восстановления Камавинги не сообщает.
В прошедшем сезоне Эдуардо Камавинга провел 35 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 2 забитыми мячами и2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что легенда «Реала» готов вернуться в клуб.
