Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дорогостоящий игрок Реала травмировался. Рискует пропустить старт Ла Лиги
Испания
10 августа 2025, 19:01 |
347
0

Дорогостоящий игрок Реала травмировался. Рискует пропустить старт Ла Лиги

Эдуардо Камавинга может не сыграть с «Осасуной»

10 августа 2025, 19:01 |
347
0
Дорогостоящий игрок Реала травмировался. Рискует пропустить старт Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Камавинга

Французский полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга получил повреждение правой лодыжки. Об этом сообщает пресс-служба испанского гранда.

22-летний футболист, как сообщают инсайдеры, рискует пропустить матч первого тура чемпионата Испании с «Осасуной». Сам клуб о сроках восстановления Камавинги не сообщает.

В прошедшем сезоне Эдуардо Камавинга провел 35 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 2 забитыми мячами и2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что легенда «Реала» готов вернуться в клуб.

По теме:
Проблемы для Барселоны. Левандовски выбыл на неизвестный срок
Спарринги, 9 августа. Матч Emirates Cup, ассист Цыганкова, травма Миколенко
Манчестер Юнайтед потратил за один сезон 226 млн евро на игроков атаки
Эдуардо Камавинга Реал Мадрид Осасуна Реал - Осасуна травма Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Кирияка Источник: ФК Реал Мадрид
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кроуфорд рассказал, кто лучший боксер в мире, и назвал место Усика
Бокс | 10 августа 2025, 00:44 0
Кроуфорд рассказал, кто лучший боксер в мире, и назвал место Усика
Кроуфорд рассказал, кто лучший боксер в мире, и назвал место Усика

Американец высоко оценивает талант Александра

Кристал Пэлас – Ливерпуль – 2:2 (пен. 3:2). Суперкубок Англии. Видео голов
Футбол | 10 августа 2025, 19:22 0
Кристал Пэлас – Ливерпуль – 2:2 (пен. 3:2). Суперкубок Англии. Видео голов
Кристал Пэлас – Ливерпуль – 2:2 (пен. 3:2). Суперкубок Англии. Видео голов

Смотрите видеообзор матча за Суперкубок Англии 2025

Турецкий клуб сделал официальное предложение изгнаннику УПЛ
Футбол | 10.08.2025, 10:42
Турецкий клуб сделал официальное предложение изгнаннику УПЛ
Турецкий клуб сделал официальное предложение изгнаннику УПЛ
Рикошет = 3 очка. Колос минимально обыграл Полесье
Футбол | 10.08.2025, 17:29
Рикошет = 3 очка. Колос минимально обыграл Полесье
Рикошет = 3 очка. Колос минимально обыграл Полесье
Джошуа анонсировал следующий большой бой. Поединок золотых призеров
Бокс | 09.08.2025, 21:44
Джошуа анонсировал следующий большой бой. Поединок золотых призеров
Джошуа анонсировал следующий большой бой. Поединок золотых призеров
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
УСИК: «Я копировал движения этого боксера, мне не позволяли это делать»
УСИК: «Я копировал движения этого боксера, мне не позволяли это делать»
09.08.2025, 04:38 2
Бокс
Сергей РЕБРОВ: «Это один из лучших футболистов в украинской сборной»
Сергей РЕБРОВ: «Это один из лучших футболистов в украинской сборной»
09.08.2025, 09:42 9
Футбол
Сафонов принял решение о будущем после перехода Забарного
Сафонов принял решение о будущем после перехода Забарного
09.08.2025, 02:48
Футбол
Доннарумма выбрал клуб, в котором продолжит карьеру после ухода из ПСЖ
Доннарумма выбрал клуб, в котором продолжит карьеру после ухода из ПСЖ
09.08.2025, 11:33 1
Футбол
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
09.08.2025, 23:32 1
Бокс
Назван бой, который мечтает провести Александр Усик
Назван бой, который мечтает провести Александр Усик
09.08.2025, 00:21
Бокс
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
09.08.2025, 09:16
Футбол
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
08.08.2025, 19:58 108
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем