Дорогостоящий игрок Реала травмировался. Рискует пропустить старт Ла Лиги

Французский полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга получил повреждение правой лодыжки. Об этом сообщает пресс-служба испанского гранда.

22-летний футболист, как сообщают инсайдеры, рискует пропустить матч первого тура чемпионата Испании с «Осасуной». Сам клуб о сроках восстановления Камавинги не сообщает.

В прошедшем сезоне Эдуардо Камавинга провел 35 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 2 забитыми мячами и2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что легенда «Реала» готов вернуться в клуб.