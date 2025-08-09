Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
09 августа 2025, 19:40
Легенда Реала готов вернуться в клуб

Лука Модрич рассматривает возвращение в «Реал» после завершения карьеры

Легенда Реала готов вернуться в клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Легендарный футболист «Реала» Лука Модрич этим летом покинул клуб – у хорвата закончился контракт.

Новым клубом Модрича стал итальянский «Милан», с которым хорват подписал контракт до лета 2027 года.

Однако, по информации испанских СМИ, «бланкос» уже ждут Луку обратно в клубе. После завершения карьеры Модричу предложат работу в Мадриде – это может быть место в структуре клуба или тренерская должность в молодежных командах. Модричу интересен этот вариант.

Ранее обладатель Золотого мяча Лука Модрич в личной беседе с президентом королевского клуба Флорентино Пересом назвал игрока, который сможет его идеально заменить в составе «сливочных». Им стал Арда Гюлер.

