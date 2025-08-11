Руслан РОТАНЬ: «Таких игроков в нашей команде не будет»

Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань рассказал, на каких игроков житомирского клуба он не будет рассчитывать.

– Что теперь в будущем – одним составом на два фронта?

– Ни в коем случае. Я привык доверять футболистам. Опять же, есть моменты, когда игрок отдается на 100%, и у него что-то не получается. А есть игрок, по которому видно, что он не отдается, которому безразличен коллектив – таких игроков не будет в команде.

Ранее главный тренер «Полесья» Руслан Ротань дал комментарий после поражения в матче 2-го тура УПЛ против «Колоса» (0:1).