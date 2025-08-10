Ман Сити готовит трансфер за 250 млн евро. Сделано предложение

Английский полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер привлекает внимание «Манчестер Сити», сообщает Fichajes.

По информации источника, клуб из Манчестера предложил 170 миллионов евро за 23-летнего футболиста. В Лондоне предложение отклонили, затребовав 250 миллионов евро. «Горожане» готовят предложение в размере 200 миллионов евро + 50 миллионов в качестве бонусов за Палмера. В команде Коула хочет видеть Пеп Гвардиола.

В прошедшем сезоне Коул Палмер провел 52 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отличился 18 забитыми голами и 14 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 120 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Гвардиола сообщил ужасную новость болельщикам «Манчестер Сити».