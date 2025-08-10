Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
10 августа 2025, 21:44 | Обновлено 10 августа 2025, 21:53
Ман Сити готовит трансфер за 250 млн евро. Сделано предложение

Коул Палмер привлекает внимание английского клуба

Ман Сити готовит трансфер за 250 млн евро. Сделано предложение
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

Английский полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер привлекает внимание «Манчестер Сити», сообщает Fichajes.

По информации источника, клуб из Манчестера предложил 170 миллионов евро за 23-летнего футболиста. В Лондоне предложение отклонили, затребовав 250 миллионов евро. «Горожане» готовят предложение в размере 200 миллионов евро + 50 миллионов в качестве бонусов за Палмера. В команде Коула хочет видеть Пеп Гвардиола.

В прошедшем сезоне Коул Палмер провел 52 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отличился 18 забитыми голами и 14 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 120 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Гвардиола сообщил ужасную новость болельщикам «Манчестер Сити».

