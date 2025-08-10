Нестеренко объяснил очередное фиаско Александрии в УПЛ

Главный тренер Александрии Кирилл Нестеренко объяснил поражение своей команды в матче против «Оболони» (0:1) во втором туре Украинской Премьер-лиги.

«Немного нервно мы вошли в игру. Это касается, конечно, тех матчей, которые были до этого. Те результаты, которые были до этого не придают нам уверенности, и немного нужно нам было время. Но думаю, что наш план на игру работал. Были некоторые просьбы к игрокам относительно сбалансированности и более структурированной игры по действиям в защитной и переходной.

Но мы находили свои подступы к воротам соперника, но к сожалению снова не удалось реализовать свои моменты. Вторая часть, конечно, полностью изменилась, когда игрок «Оболони» забил фантастический мяч. И после этого, к сожалению, мы не смогли переломить результат. Но также имели возможность... Будем работать, чтобы улучшить нашу реализацию.

Новички? Это первая игра, нужно быть откровенным. Огарков 2 тренировки с нами провел. Вышел, немного почувствовал Премьер лигу. Джонатан дайте немного времени. Им нужно адаптироваться. Не все так быстро», – сказал коуч.

Ранее свое мнение об игре против Александрии высказал главный тренер «пивоваров» Александр Антоненко.