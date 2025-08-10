Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нестеренко объяснил очередное фиаско Александрии в УПЛ
Украина. Премьер лига
10 августа 2025, 19:37 | Обновлено 10 августа 2025, 19:39
423
0

Нестеренко объяснил очередное фиаско Александрии в УПЛ

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

10 августа 2025, 19:37 | Обновлено 10 августа 2025, 19:39
423
0
Нестеренко объяснил очередное фиаско Александрии в УПЛ
ФК Александрия. Кирилл Нестеренко

Главный тренер Александрии Кирилл Нестеренко объяснил поражение своей команды в матче против «Оболони» (0:1) во втором туре Украинской Премьер-лиги.

«Немного нервно мы вошли в игру. Это касается, конечно, тех матчей, которые были до этого. Те результаты, которые были до этого не придают нам уверенности, и немного нужно нам было время. Но думаю, что наш план на игру работал. Были некоторые просьбы к игрокам относительно сбалансированности и более структурированной игры по действиям в защитной и переходной.

Но мы находили свои подступы к воротам соперника, но к сожалению снова не удалось реализовать свои моменты. Вторая часть, конечно, полностью изменилась, когда игрок «Оболони» забил фантастический мяч. И после этого, к сожалению, мы не смогли переломить результат. Но также имели возможность... Будем работать, чтобы улучшить нашу реализацию.

Новички? Это первая игра, нужно быть откровенным. Огарков 2 тренировки с нами провел. Вышел, немного почувствовал Премьер лигу. Джонатан дайте немного времени. Им нужно адаптироваться. Не все так быстро», – сказал коуч.

Ранее свое мнение об игре против Александрии высказал главный тренер «пивоваров» Александр Антоненко.

По теме:
РОТАНЬ: «Это поражение Полесья – на 100% моя ответственность»
Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью
На клубной базе Черноморца отключили свет
Кирилл Нестеренко Александрия Оболонь Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу пресс-конференция Оболонь - Александрия
Олег Вахоцкий Источник: ФК Александрия
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джошуа анонсировал следующий большой бой. Поединок золотых призеров
Бокс | 09 августа 2025, 21:44 1
Джошуа анонсировал следующий большой бой. Поединок золотых призеров
Джошуа анонсировал следующий большой бой. Поединок золотых призеров

Энтони будет драться с Тони Йока

19 причин любить Премьер-лигу. И МЮ. Превью сезона АПЛ
Футбол | 10 августа 2025, 12:58 9
19 причин любить Премьер-лигу. И МЮ. Превью сезона АПЛ
19 причин любить Премьер-лигу. И МЮ. Превью сезона АПЛ

Не обделили вниманием ни одну из команд дивизиона

Мощный сигнал от Артема. Реакция Довбика на критику со стороны Гасперини
Футбол | 09.08.2025, 21:04
Мощный сигнал от Артема. Реакция Довбика на критику со стороны Гасперини
Мощный сигнал от Артема. Реакция Довбика на критику со стороны Гасперини
Кристал Пэлас – Ливерпуль – 2:2 (пен. 3:2). Суперкубок Англии. Видео голов
Футбол | 10.08.2025, 19:22
Кристал Пэлас – Ливерпуль – 2:2 (пен. 3:2). Суперкубок Англии. Видео голов
Кристал Пэлас – Ливерпуль – 2:2 (пен. 3:2). Суперкубок Англии. Видео голов
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Бокс | 09.08.2025, 23:32
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»
Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»
09.08.2025, 06:30
Бокс
Арсенал предложил Зинченко чемпиону топ-5 лиги. Очень интересное условие
Арсенал предложил Зинченко чемпиону топ-5 лиги. Очень интересное условие
09.08.2025, 14:23 11
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
09.08.2025, 02:49 2
Бокс
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
09.08.2025, 09:16
Футбол
Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»
Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»
10.08.2025, 07:51 11
Баскетбол
УСИК: «Я копировал движения этого боксера, мне не позволяли это делать»
УСИК: «Я копировал движения этого боксера, мне не позволяли это делать»
09.08.2025, 04:38 2
Бокс
Стала известна зарплата Забарного в ПСЖ
Стала известна зарплата Забарного в ПСЖ
10.08.2025, 09:04 10
Футбол
Сафонов принял решение о будущем после перехода Забарного
Сафонов принял решение о будущем после перехода Забарного
09.08.2025, 02:48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем