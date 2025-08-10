Защитник Металлиста 1925: «Хочу извиниться перед фанатами»

Защитник харьковского «Металлиста 1925» Евгений Павлюк прокомментировал матч второго тура Украинской Премьер-лиги, в котором подопечные Младена Бартуловича проиграли «Кривбассу» – 0:2.

– Чего не хватило сегодня «Металлисту 1925»?

– Честно говоря, мы сегодня были командой. Мы договорились, что с первых секунд должны давить и создавать много моментов. Мы так и сделали, но, возможно, не хватило везения, возможно, не заслужили, чтобы забить этот гол.

Мы действительно сегодня выходили только побеждать, но, как видите, футбол – такая игра, что побеждает не всегда сильнейший. Возможно, сегодня победил тот, кто больше заслужил, но мы действительно отдали все силы на поле.

– Насколько воздушная тревога повлияла на игру?

– Честно, на нас это, возможно, никак не повлияло, но, как мы видим, реально после тревоги, возможно, темп у нас немного упал – не знаю, с чем это связано. Но всё равно мы создавали моменты. Очень много моментов мы создали и до, и после тревоги.

Я же говорю, возможно, просто где-то не хватило мастерства, но мы будем работать на тренировках. Действительно, будем очень много работать, чтобы в следующих матчах реализовывать все моменты и забивать.

– В эпизоде со вторым пропущенным мячом вы поскользнулись. И было видно, что не только вы поскальзывались по ходу матча. Возможно, была неправильно подобрана обувь?

– Это очень неприятный момент. Хочу извиниться перед болельщиками из Харькова. Я действительно отдал все силы в сегодняшней игре, мог забить после углового, но не получилось. Но такие моменты бывают. Конечно, не хочется, чтобы это происходило с нашей командой.

Но хочу сказать, что мы все перед игрой вышли, посмотрели поле, каждый подобрал себе бутсы. Не знаю, с чем это связано. Все вроде играли на железных шипах, но некоторые играли на пластиковых. Но поскальзывались и на тех, и на других.

Но, как я уже сказал, мы профессионалы, и такого не должно быть, поэтому хочу ещё раз извиниться перед болельщиками за этот момент.

– Какое настроение у команды после ничьей с «Оболонью» и поражения от «Кривбасса»? Как дальше настраиваться на длинный чемпионат и тот результат, которого в первую очередь ждут болельщики?

– Это только второй тур чемпионата. Значит, будем работать на тренировках в два раза больше, чтобы действительно показывать хорошую игру и, конечно, чтобы был результат.

Потому что все играют на результат, все хотят бороться за самые высокие места, поэтому мы будем очень много работать, чтобы побеждать.