Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сеск ФАБРЕГАС: «У меня очень много вопросов к этому тренеру»
Испания
10 августа 2025, 12:39 |
859
0

Испанец восхищается работой Ханси Флика

Getty Images/Global Images Ukraine. Сеск Фебрегас

Главный тренер итальянского Комо Сеск Фебрегас заявил, что хочет лично пообщаться с наставником каталонской «Барселоны» Ханси Фликом после матча за Кубок Гампера.

«Я очень жду матча, но в то же время хочу, чтобы он быстрее закончился, чтобы иметь возможность поговорить с ним. Мне бы хотелось провести с ним двадцать минут. У меня много вопросов.

У них есть своя концепция и они в нее верят. Высокий прессинг, крайний против крайних… Меня это поражает. Я даже спросил у Алекса, который был с ними на прошлой предсезонке, как они это делают. Это что-то новое и очень интенсивное.

Мне хочется увидеть, как мы на это отреагируем. Думаю, многие тренеры хотели бы оказаться в такой ситуации. Это будет сложно. Я очень поражен», – заявил испанец.

Барселона и Комо разыграют Кубок Жоана Гампера в воскресенье, 10 августа. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Проблемы для Барселоны. Левандовски выбыл на неизвестный срок
Барселона – Комо. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Барселона – Комо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сеск Фабрегас Ханс-Дитер Флик Барселона Комо Кубок Жоана Гампера
Олег Вахоцкий Источник: Mundo Deportivo
