Глейкер МЕНДОСА: «Очень горжусь нашей командой»

Венесуэльский нападающий «Кривбасса» Глейкер Мендоса прокомментировал победу над харьковским «Металлистом 1925» (2:0) в матче 2-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Ты сегодня отличился в воротах соперника и команда победила. У тебя отличное настроение?

– Да, и я очень рад – за себя, за команду, за моих товарищей, за болельщиков. Слава Богу, что нам удалось достичь положительного результата дома.

– Благодаря чему удалось одержать первую победу в сезоне?

– Мы усердно работаем – на каждой тренировке, в каждой игре – и с каждым разом становимся все сильнее. Очень рад, что смог отличиться голом именно здесь, на нашем стадионе. Мы отрабатывали подобные моменты на тренировках, в частности сегодня перед матчем. И когда представилась возможность – мы ее реализовали.

– Игра складывалась непросто, но «Кривбасс» сумел взять три очка вопреки всему. Согласен?

– Да, мы продемонстрировали характер. Это была наша первая домашняя игра, и я счастлив, что мы сумели контролировать ход встречи и одержать победу. Как я уже сказал, очень горжусь своей командой. Также очень благодарен болельщикам за поддержку! Они невероятные. Это только начало, и я уверен – мы будем выкладываться на полную и в дальнейшем.