Сделка на 40 миллионов. Ньюкасл согласовал с Миланом трансфер защитника

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
11 августа 2025, 07:11 | Обновлено 11 августа 2025, 07:25
0

Малик Тшау на пути к переезду в Англию

Getty Images/Global Images Ukraine. Малик Тшау

Английский «Ньюкасл» договорился с «Миланом» о трансфере 24-летнего центрального защитника Малика Тшау.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, сумма перехода футболиста в клуб АПЛ составит 40 миллионов евро плюс бонусы.

Сам Малик настроен переехать в Англию и подписать контракт с «сороками».

В ближайшее время, а точнее 11 августа, Тшау пройдет медицинское обследование в новом клубе.

Малик представляет цвета «Милана» с лета 2022 года, сыграв за это время 85 матчей. На счету защитника один забитый мяч и два ассиста.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» не готов отпускать Александра Исаака в «Ливерпуль».

Товарищеские матчи, 10 августа. Дубль Роналду, дебют Модрича, феерия Ямаля
Беньямин ВЕРБИЧ: «Думаю, у Забарного все должно получиться в ПСЖ»
ФОТО. Манчестер Юнайтед представил трех новичков на Олд Траффорд
Малик Тшау Милан Ньюкасл чемпионат Англии по футболу чемпионат Италии по футболу Серия A Английская Премьер-лига трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Фабрицио Романо
Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
