Сделка на 40 миллионов. Ньюкасл согласовал с Миланом трансфер защитника
Малик Тшау на пути к переезду в Англию
Английский «Ньюкасл» договорился с «Миланом» о трансфере 24-летнего центрального защитника Малика Тшау.
По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, сумма перехода футболиста в клуб АПЛ составит 40 миллионов евро плюс бонусы.
Сам Малик настроен переехать в Англию и подписать контракт с «сороками».
В ближайшее время, а точнее 11 августа, Тшау пройдет медицинское обследование в новом клубе.
Малик представляет цвета «Милана» с лета 2022 года, сыграв за это время 85 матчей. На счету защитника один забитый мяч и два ассиста.
Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» не готов отпускать Александра Исаака в «Ливерпуль».
🚨⚪️⚫️ Malick Thiaw to Newcastle, here we go! New centre back for Eddie Howe.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2025
Agreement in place for €40m package, add-ons included. AC Milan verbally accepted the proposal.
Deal at the final stages as reported earlier and now done. Thiaw only wanted #NUFC. Medical soon. pic.twitter.com/baJRDdlWov
⚪️⚫️✈️ Newcastle have their new centre back… and can reveal this is the plan for Malick Thiaw.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2025
◉ Travel to London now with Milan squad.
◉ Back to Milano on Sunday morning.
◉ Travel to North East on Sunday evening.
◉ Medical and contract signing on Monday.
Confirmed. #NUFC pic.twitter.com/yuO0ILP6I2
