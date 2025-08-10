Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
10 августа 2025, 08:05 |
0

Где смотреть онлайн матч 2-го тура УПЛ Карпаты – Шахтер

Матч начнется 10 августа в 18:00 по Киеву

стадион Украина

10 августа в 18.00 начнется матч чемпионата Украины по футболу между львовскими «Карпатами» и донецким «Шахтером».

Это встреча второго тура нового сезона УПЛ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Шахтер» в первом туре победил минимально «Эпицентр– со счетом - 1:0. «Карпаты» уступили «Полиссе» – 0:2.

Главным арбитром матча будет Николай Балакин

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Сетанта, Киевстар ТВ и других.

Шахтер Донецк Карпаты Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
