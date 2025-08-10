Карпаты – Шахтер. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

10 августа, в рамках второго тура УПЛ, свою встречу проведут Карпаты и Шахтер Донецк. Матч начнется в 18:00 по киевскому времени.

Карпаты

В прошлом сезоне львовский клуб вел серьезную борьбу за еврокубки, причем отстал от желаемого четвертого места всего на два очка. Карпаты заняли шестое место, провалив финиш, где они проиграли два матча кряду.

Не самым оптимистичным получился старт этого сезона УПЛ, ведь команда потерпела домашнее поражение от Полесья со счетом 0:2, пропустив оба мяча еще в первом тайме. Львовским футболистам явно не хватало агрессии в атаке, особенно, когда надо было отыгрываться.

Пока команда должна набирать форму, календарь у Карпат тяжелый, но нужно уже искать свою игру. Львовянам будет сложно бороться за еврокубки, как в прошлом сезоне.

Шахтер Донецк

Для «горняков» сезон уже в разгаре, ведь команда уже успела сыграть пять матчей в квалификации Лиги Европы. Шахтер легко прошел финский Ильвес – 6:0 дома и 0:0 на выезде, уверенно разобрались и с турецким грандом Бешикташем – 4:2 в гостях и 2:0 в домашней встрече.

На этой неделе команда играла против Панатинаикоса на поле соперника, битва получилась тяжелой, и завершилась закономерной ничьей – 0:0. Старт в УПЛ для подопечных Арды Турана выдался непростым, Шахтер обыграл на выезде дебютанта Эпицентр со счетом 1:0, единственный мяч удалось забить в концовке.

В составе у «горняков» привычно много бразильцев, именно от них исходит основная угроза в атаке. Приоритетов клуб не расставляет, нужно выигрывать, как в еврокубках так и на внутренней арене.

Личные встречи

Если вспомнить прошлый сезон, Шахтер не смог выиграть на выезде – 0:0, но смог одержать уверенную домашнюю победу со счетом 5:2.

Прогноз

Гости очевидные фавориты предстоящей битвы, однако, играть на фоне еврокубковых матчей сложно. «Горняки» выше классом, свое превосходство им надо показать на поле.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Карпат – 6,81, ничья – 4,06, победа Шахтера – 1,51.

Я думаю, Шахтер сможет взять важные три очка, поставлю на победу донецкого клуба с форой -1 гол за 1,8.