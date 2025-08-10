Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
10 августа 2025, 02:37 | Обновлено 10 августа 2025, 02:45
Тренер Левого Берега: «Мы перестраиваем команду на другой футбол»

Андрей Гаврюшов готов бороться за возвращение в элитный чемпионат

Тренер Левого Берега: «Мы перестраиваем команду на другой футбол»
ФК Левый Берег

Главный тренер «Левого Берега» Андрей Гаврюшов прокомментировал победу над командой «Пробой» (3:1) в матче второго тура Первой лиги.

– Спасибо за поздравления. Эмоции после матча – положительные. Но вы видели, как шла игра. Мы перестраиваем команду на немного другой футбол, и это не происходит сразу. Тем не менее, радует, что мы создаем моменты у чужих ворот, хотя с реализацией еще нужно работать. Думаю, судьба проверяла нас на характер – и мы выдержали этот экзамен.

– Удивил ли вас соперник в первом тайме?

– Да, «Пробой» – команда непростая, вертикальная, силовая. Нам еще нужно привыкать к Первой лиге, перестраиваться после опыта в высшем дивизионе. Очень много борьбы – это специфика турнира. Но ребята вспомнили, что такое борьба, и второй тайм это доказал. Мы контролировали игру, не отказались от своего футбола.

– Что сказали команде в перерыве?

– Сказал: нужно забить мяч – и игра перевернется. И они вышли на поле, как злые волки. Была уверенность в том, что мы забьем, потому что ребята работают, верят, решают судьбу результатов, а иногда – и клуба.

– Как оцените действия Гуничева и Криворучко?

– Очень рад за обоих. Гуничева мы долго рассматривали с президентом – не ошиблись. А Криворучко – настоящий фантазист, позитивный, креативный игрок. Но и в обороне качественно может действовать.

– После матча зашел президент. Какова была его реакция?

– Он поздравил команду, пожал руки, объявил премию. Но главное – эта победа для него. Николай Николаевич постоянно с нами, волнуется, поддерживает. Поэтому я посвящаю ему этот результат.

– Стало ли вам легче после этой победы?

– Конечно. Груз снят. Мы тяжело проходили предсезонную подготовку, было много непривычной беговой работы. Постоянное давление – это нормально в футболе. Но когда рядом такие ребята, как у нас, с характером – становится легче. И мы победили непростую команду. Это придаст нам уверенности.

