  «Неправда! Я такого не говорил». Гасперини набросился на СМИ из-за Довбика
Италия
09 августа 2025, 23:35
«Неправда! Я такого не говорил». Гасперини набросился на СМИ из-за Довбика

Главный тренер Ромы заявил, что доволен украинцем

«Неправда! Я такого не говорил». Гасперини набросился на СМИ из-за Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Главный тренер римской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини обвинил журналистов в том, что они пишут неправдивую информацию о его отношениях с украинским форвардом Артемом Довбиком.

«Довбик? Он давно не играл. Но он прогрессирует в физическом плане и очень много работает. Иногда я читаю, что Довбик мне не нравится, но это неправда. Я никогда такого не говорил.

Мне нравятся все игроки «Ромы», и пока они находятся здесь – это лучший состав для меня. Все они приложили невероятные усилия и прекрасно тренируются. Для меня этого достаточно», – цитирует тренера «Ромы» forzaroma.info.

Ранее Довбик отреагировал на критику со стороны Гасперини.

