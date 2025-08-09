«Неправда! Я такого не говорил». Гасперини набросился на СМИ из-за Довбика
Главный тренер Ромы заявил, что доволен украинцем
Главный тренер римской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини обвинил журналистов в том, что они пишут неправдивую информацию о его отношениях с украинским форвардом Артемом Довбиком.
«Довбик? Он давно не играл. Но он прогрессирует в физическом плане и очень много работает. Иногда я читаю, что Довбик мне не нравится, но это неправда. Я никогда такого не говорил.
Мне нравятся все игроки «Ромы», и пока они находятся здесь – это лучший состав для меня. Все они приложили невероятные усилия и прекрасно тренируются. Для меня этого достаточно», – цитирует тренера «Ромы» forzaroma.info.
Ранее Довбик отреагировал на критику со стороны Гасперини.
