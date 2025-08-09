Мощный сигнал от Артема. Реакция Довбика на критику со стороны Гасперини

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик после неудачной игры в товарищеском матче с «Астон Виллой» (0:4) работал на тренировке больше своих одноклубников, сообщает fanpage.it.

Так, в четверг, 7 августа, 28-летний нападающий после завершения очередного занятия с командой остался на поле для дополнительной работы. Под руководством тренерского штаба и при участии защитников Весли и Зеки Челика отрабатывал игру в атаке после передач с флангов.

Когда же и последние два одноклубника украинца ушли с поля, тот продолжил занятие несмотря на проливной дождь и самостоятельно потренировал удары по маленьким воротам. В Италии такие действия Артема уже назвали реакцией на критику от главного тренера команды Джан Пьеро Гасперини.

Сообщалось, что на Апеннинах были в шоке от заявления тренера «Ромы» по поводу Довбика.