Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мощный сигнал от Артема. Реакция Довбика на критику со стороны Гасперини
Италия
09 августа 2025, 21:04 |
2696
0

Мощный сигнал от Артема. Реакция Довбика на критику со стороны Гасперини

Украинский форвард готов бороться за место в стартовом составе

09 августа 2025, 21:04 |
2696
0
Мощный сигнал от Артема. Реакция Довбика на критику со стороны Гасперини
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик после неудачной игры в товарищеском матче с «Астон Виллой» (0:4) работал на тренировке больше своих одноклубников, сообщает fanpage.it.

Так, в четверг, 7 августа, 28-летний нападающий после завершения очередного занятия с командой остался на поле для дополнительной работы. Под руководством тренерского штаба и при участии защитников Весли и Зеки Челика отрабатывал игру в атаке после передач с флангов.

Когда же и последние два одноклубника украинца ушли с поля, тот продолжил занятие несмотря на проливной дождь и самостоятельно потренировал удары по маленьким воротам. В Италии такие действия Артема уже назвали реакцией на критику от главного тренера команды Джан Пьеро Гасперини.

Сообщалось, что на Апеннинах были в шоке от заявления тренера «Ромы» по поводу Довбика.

По теме:
Как изменилась полузащита Милана после продажи Тиджани Рендерса?
Что придумал француз? Виейра готовит новую роль для Малиновского у Дженоа
Стало известно, сколько пропустит Миколенко после ужасной травмы
Артем Довбик Рома Рим Джан Пьеро Гасперини Серия A чемпионат Италии по футболу тренировка
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик? Он явно не готов к бою с таким боксером»
Бокс | 09 августа 2025, 05:52 0
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик? Он явно не готов к бою с таким боксером»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик? Он явно не готов к бою с таким боксером»

Британец против того, чтобы соперником Александра стал Мозес Итаума

Плотницкий, стандарты журналистики и фсб
Волейбол | 09 августа 2025, 16:36 17
Плотницкий, стандарты журналистики и фсб
Плотницкий, стандарты журналистики и фсб

Разбираемся, зачем главная звезда украинского волейбола снова спекулирует на теме сборной

ОФИЦИАЛЬНО. Пока что не Забарный. ПСЖ оформил 40-миллионый трансфер
Футбол | 09.08.2025, 21:48
ОФИЦИАЛЬНО. Пока что не Забарный. ПСЖ оформил 40-миллионый трансфер
ОФИЦИАЛЬНО. Пока что не Забарный. ПСЖ оформил 40-миллионый трансфер
УСИК: «Я копировал движения этого боксера, мне не позволяли это делать»
Бокс | 09.08.2025, 04:38
УСИК: «Я копировал движения этого боксера, мне не позволяли это делать»
УСИК: «Я копировал движения этого боксера, мне не позволяли это делать»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
Бокс | 09.08.2025, 02:49
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Майк ТАЙСОН: «К черту этого боксера, он просто монстр»
Майк ТАЙСОН: «К черту этого боксера, он просто монстр»
09.08.2025, 07:35 1
Бокс
Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»
Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»
09.08.2025, 06:30
Бокс
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
08.08.2025, 07:01 5
Футбол
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
08.08.2025, 14:33 3
Футбол
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
08.08.2025, 09:55 3
Бокс
Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
08.08.2025, 21:30 1
Футбол
Йожеф САБО: «Кто там сидел у мониторов на матче Динамо – Пафос?»
Йожеф САБО: «Кто там сидел у мониторов на матче Динамо – Пафос?»
08.08.2025, 00:44 2
Футбол
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
08.08.2025, 19:58 108
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем