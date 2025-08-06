«Говорить такое о нем». В Италии в шоке от заявления Гасперини о Довбике

Итальянский журналист Нандо Орси отреагировал на слова нового главного тренера «Ромы» Джан Пьеро Гасперини об украинском нападающем его команды Артеме Довбике.

«Довбик? Говорить так об одном из своих игроков после нескольких дней тренировочного лагеря... Нужно было бы проявить немного терпения, но Гасперини всегда был очень прямолинейным.

Не думаю, что он является его любимым центральным нападающим. К тому же, Гасперини хочет видеть в составе много атакующих игроков, что он уже продемонстрировал в «Аталанте».

Все потому, что его стиль игры очень требовательный, он требует использования разных профилей. Было бы лучше, если бы «Рома» подписала центрального нападающего с другими характеристиками, чем у Довбика», – сказал Орси в эфире Radio Mattino.

Ранее Гасперини назвал проблемой недостатки в игре Довбика.