Стаховский пригласил бывшую 8-ю ракетку в Украину после его одиозных слов

Украинский экс-теннисист, финалист юниорского US Open 2004, мастер-сержант спецподразделения СБУ «Альфа» Сергей Стаховский отреагировал на слова бывшего восьмого номера рейтинга АТР Джона Изнера, который предложил вернуть россиянам флаг:

«Джон Изнер, я хотел бы пригласить тебя в Украину, и после того, как ты проведешь здесь неделю, ты сам скажешь, заслуживают ли они возвращения своего флага или нет...

Ни один из тех игроков, за которых ты сейчас заступаешься, не выразил сожаления или осуждения в отношении вторжения в Украину».

Стаховский обратился к Изнеру в Instagram, отметив его аккаунт.