Довбик против Миколенко. Стартовые составы на матч Эвертон – Рома

В субботу, 9 августа, состоится товарищеский матч между «Эвертоном» и римской «Ромой».

Встречу примет «Бремли-Мур Док» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский фулбек английской команды Виталий Миколенко. Украинский форвард римского клуба Артем Довбик также выйдет в стартовом составе.

Стартовые составы на матч Эвертон – Рома