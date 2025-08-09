Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Довбик против Миколенко. Стартовые составы на матч Эвертон – Рома
Товарищеские матчи
09 августа 2025, 16:14 | Обновлено 09 августа 2025, 16:15
263
0

Довбик против Миколенко. Стартовые составы на матч Эвертон – Рома

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву

09 августа 2025, 16:14 | Обновлено 09 августа 2025, 16:15
263
0
Довбик против Миколенко. Стартовые составы на матч Эвертон – Рома
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В субботу, 9 августа, состоится товарищеский матч между «Эвертоном» и римской «Ромой».

Встречу примет «Бремли-Мур Док» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский фулбек английской команды Виталий Миколенко. Украинский форвард римского клуба Артем Довбик также выйдет в стартовом составе.

Стартовые составы на матч Эвертон – Рома

По теме:
Манчестер Юнайтед сыграл вничью с Фиорентиной в товарищеском матче
Эвертон – Рома. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Наполи – Жирона. Прогноз и анонс на товарищеский матч
товарищеские матчи Рома Рим Эвертон Артем Довбик Виталий Миколенко
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»
Бокс | 09 августа 2025, 06:30 0
Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»
Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»

Промоутеру не понравился поступок Пола

Назван бой, который мечтает провести Александр Усик
Бокс | 09 августа 2025, 00:21 0
Назван бой, который мечтает провести Александр Усик
Назван бой, который мечтает провести Александр Усик

Сергей Лапин сообщил, что боксер хотел бы сразиться в Киеве

«Есть 2 варианта». Юрист объяснил, почему Челси заявил Мудрика на сезон АПЛ
Футбол | 08.08.2025, 18:31
«Есть 2 варианта». Юрист объяснил, почему Челси заявил Мудрика на сезон АПЛ
«Есть 2 варианта». Юрист объяснил, почему Челси заявил Мудрика на сезон АПЛ
Кривбасс – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 09.08.2025, 11:00
Кривбасс – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Кривбасс – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ВИДЕО. Пенальти не забили, но гол есть. Как ЛНЗ начал матч УПЛ
Футбол | 09.08.2025, 16:13
ВИДЕО. Пенальти не забили, но гол есть. Как ЛНЗ начал матч УПЛ
ВИДЕО. Пенальти не забили, но гол есть. Как ЛНЗ начал матч УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Майк ТАЙСОН: «К черту этого боксера, он просто монстр»
Майк ТАЙСОН: «К черту этого боксера, он просто монстр»
09.08.2025, 07:35 1
Бокс
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
08.08.2025, 07:01 5
Футбол
Экс-арбитр ФИФА – про неназначенный пенальти в ворота Панатинаикоса
Экс-арбитр ФИФА – про неназначенный пенальти в ворота Панатинаикоса
08.08.2025, 11:16 11
Футбол
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
08.08.2025, 14:33 3
Футбол
В Лиге чемпионов заработает правило «невозврата»
В Лиге чемпионов заработает правило «невозврата»
08.08.2025, 12:05 2
Хоккей
Трубин может перейти в один из сильнейших клубов. Сколько получит Шахтер?
Трубин может перейти в один из сильнейших клубов. Сколько получит Шахтер?
08.08.2025, 07:45 8
Футбол
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
07.08.2025, 22:58 176
Футбол
Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
08.08.2025, 21:30 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем