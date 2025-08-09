Довбик против Миколенко. Стартовые составы на матч Эвертон – Рома
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву
В субботу, 9 августа, состоится товарищеский матч между «Эвертоном» и римской «Ромой».
Встречу примет «Бремли-Мур Док» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский фулбек английской команды Виталий Миколенко. Украинский форвард римского клуба Артем Довбик также выйдет в стартовом составе.
Стартовые составы на матч Эвертон – Рома
Your Toffees for our final game of pre-season! 🔵— Everton (@Everton) August 9, 2025
🆚 @OfficialASRoma pic.twitter.com/VU0Q51ySke
📋 La nostra formazione per Everton-Roma 🐺#ASRoma pic.twitter.com/383iH74CaZ— AS Roma (@OfficialASRoma) August 9, 2025
