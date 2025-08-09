Ворскла – ЮКСА – 3:0. Разгром в меньшинстве. Видео голов и обзор матча
Команда Александра Бабича играла в меньшинстве с 60-й минуты
В пятницу, 8 августа, в Первой лиге состоялся стартовый матч 2-го тура. Полтавская «Ворскла» на своем поле принимала ФК ЮКСА.
«Ворскла» вышла вперед на 18-й минуте матча. Первым голом за полтавский клуб отметился Антон Байдал.
Почин партнера по команде поддержал Владислав Войцеховский. Он забил на 44-й минуте.
На 60-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Вадим Червак. Но это не помешало «Ворскле» забить третий мяч. На 67-й минуте Владислав Семотюк реализовал пенальти.
Первая лига. 2-й тур, 8 августа. Полтава, стадион «Ворскла» им. Бутовского
«Ворскла» – ЮКСА – 3:0
Голы: Байдал, 18, Войцеховский, 44, Семотюк, 67 (пенальти)
Удаление: Червак, 60
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
События матча
