Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ворскла – ЮКСА – 3:0. Разгром в меньшинстве. Видео голов и обзор матча
Первая лига
Ворскла
08.08.2025 15:00 – FT 3 : 0
ЮКСА
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
09 августа 2025, 14:24 |
114
0

Ворскла – ЮКСА – 3:0. Разгром в меньшинстве. Видео голов и обзор матча

Команда Александра Бабича играла в меньшинстве с 60-й минуты

09 августа 2025, 14:24 |
114
0
Ворскла – ЮКСА – 3:0. Разгром в меньшинстве. Видео голов и обзор матча
ФК Ворскла

В пятницу, 8 августа, в Первой лиге состоялся стартовый матч 2-го тура. Полтавская «Ворскла» на своем поле принимала ФК ЮКСА.

«Ворскла» вышла вперед на 18-й минуте матча. Первым голом за полтавский клуб отметился Антон Байдал.

Почин партнера по команде поддержал Владислав Войцеховский. Он забил на 44-й минуте.

На 60-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Вадим Червак. Но это не помешало «Ворскле» забить третий мяч. На 67-й минуте Владислав Семотюк реализовал пенальти.

Первая лига. 2-й тур, 8 августа. Полтава, стадион «Ворскла» им. Бутовского

«Ворскла» – ЮКСА – 3:0

Голы: Байдал, 18, Войцеховский, 44, Семотюк, 67 (пенальти)

Удаление: Червак, 60

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Семотюк (Ворскла).
61’
Vadim Chervak (Ворскла) получает красную карточку.
45’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Войцеховский (Ворскла).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Антон Байдал (Ворскла).
По теме:
Первая лига. 2-й тур, 9 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кривбасс – Металлист 1925. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Подолье – Черноморец. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Ворскла Полтава ЮКСА Тарасовка Владислав Войцеховский Антон Байдал Владислав Семотюк Вадим Червак
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Есть 2 варианта». Юрист объяснил, почему Челси заявил Мудрика на сезон АПЛ
Футбол | 08 августа 2025, 18:31 2
«Есть 2 варианта». Юрист объяснил, почему Челси заявил Мудрика на сезон АПЛ
«Есть 2 варианта». Юрист объяснил, почему Челси заявил Мудрика на сезон АПЛ

Илья Скоропашкин имеет 2 теории

Сергей РЕБРОВ: «Это один из лучших футболистов в украинской сборной»
Футбол | 09 августа 2025, 09:42 7
Сергей РЕБРОВ: «Это один из лучших футболистов в украинской сборной»
Сергей РЕБРОВ: «Это один из лучших футболистов в украинской сборной»

Главный тренер «сине-желтых» поделился мнением об игре полузащитника Георгия Судакова

Звездный ветеран УПЛ решил завершить карьеру
Футбол | 09.08.2025, 14:08
Звездный ветеран УПЛ решил завершить карьеру
Звездный ветеран УПЛ решил завершить карьеру
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
Футбол | 09.08.2025, 09:16
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
Футбол | 08.08.2025, 21:30
Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Самый дорогой игрок в истории Ман Сити нашел новый клуб. Там есть украинец
Самый дорогой игрок в истории Ман Сити нашел новый клуб. Там есть украинец
07.08.2025, 08:45 1
Футбол
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
08.08.2025, 19:58 106
Футбол
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
07.08.2025, 22:58 176
Футбол
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
07.08.2025, 09:40 3
Бокс
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
08.08.2025, 07:01 5
Футбол
Йожеф САБО: «Кто там сидел у мониторов на матче Динамо – Пафос?»
Йожеф САБО: «Кто там сидел у мониторов на матче Динамо – Пафос?»
08.08.2025, 00:44 2
Футбол
САБО – о звезде Динамо: «От него не осталось ничего, абсолютно ничего»
САБО – о звезде Динамо: «От него не осталось ничего, абсолютно ничего»
07.08.2025, 10:24 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем