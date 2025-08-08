8 августа проходит матч 2-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию единственного поединка игрового дня.

Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Первая лига. 2-й тур, 8 августа 2025

15:00. Ворскла Полтава – ЮКСА Тарасовка

Турнирная таблица Первой лиги