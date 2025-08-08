Украина. Первая лига08 августа 2025, 08:23 | Обновлено 08 августа 2025, 08:30
16
0
Ворскла – ЮКСА. 2-й тур Первой лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 августа в 15:00 видеотрансляцию матча 2-го тура
08 августа 2025, 08:23 | Обновлено 08 августа 2025, 08:30
16
0
8 августа проходит матч 2-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.
Смотрите видеотрансляцию единственного поединка игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.
Первая лига. 2-й тур, 8 августа 2025
15:00. Ворскла Полтава – ЮКСА Тарасовка
Турнирная таблица Первой лиги
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 августа 2025, 07:41 0
Ахмед Туба прокомментировал результат поединка Q3 Лиги Европы против горняков (0:0)
Футбол | 08 августа 2025, 07:45 5
Анатолием интересуется «Манчестер Сити»
Футбол | 07.08.2025, 10:24
Бокс | 07.08.2025, 09:40
Футбол | 07.08.2025, 10:34
Комментарии 0
Популярные новости
06.08.2025, 09:15 3
Футбол
07.08.2025, 04:05 5
07.08.2025, 07:41 11
06.08.2025, 09:40 1
06.08.2025, 15:35 1
06.08.2025, 18:45 3
06.08.2025, 22:04 3