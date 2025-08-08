Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ворскла – ЮКСА. 2-й тур Первой лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Первая лига
Ворскла
08.08.2025 15:00 - : -
ЮКСА
Украина. Первая лига
08 августа 2025, 08:23 | Обновлено 08 августа 2025, 08:30
Ворскла – ЮКСА. 2-й тур Первой лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 августа в 15:00 видеотрансляцию матча 2-го тура

Ворскла – ЮКСА. 2-й тур Первой лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Ворскла Полтава

8 августа проходит матч 2-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию единственного поединка игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Первая лига. 2-й тур, 8 августа 2025

15:00. Ворскла Полтава – ЮКСА Тарасовка

📺 Видеотрансляция

Турнирная таблица Первой лиги

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины смотреть онлайн Ворскла Полтава ЮКСА Тарасовка
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
