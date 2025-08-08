Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ворскла – ЮКСА. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Премьер-лига
Полтава
08.08.2025 15:30 - : -
Верес
Украина. Первая лига
08 августа 2025, 02:14 | Обновлено 08 августа 2025, 02:32
Ворскла – ЮКСА. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 8 августа в 15:00 по Киеву

Ворскла – ЮКСА. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ФК Ворскла

В пятницу, 8 августа состоится поединок 2-го тура Первой лиги Украины между полтавской «Ворсклой» и тарасовской «ЮКСА». По киевскому времени игра начнется в 15.00.

Ворскла

В Украинской Премьер-лиге в прошлом сезоне коллектив завоевал 27 очков за 30 игр и занял 13-е место, которое привело полтавчан к игре в стыковых матчах на вылет. Там «Ворскла» противостояла «Кудровке», и после ничьей по сумме 2-х поединков все решалось в серии пенальти, где зелено-белые оказались не столь ловкими. В кубке клуб вылетел на стадии 1/8 финала после поражения против киевского «Динамо».

Летом у коллектива были некоторые проблемы – новоназначенный главный тренер Желько Любенович покинул команду через 2 недели после назначения, поэтому сейчас «Ворсклу» возглавляет Александр Бабич, ранее работавший в «Черноморце». Однако также были и положительные новости – ФИФА сняла все трансферные баны с клуба, и теперь полтавчане могут снова регистрировать новых игроков. В 1-м туре Первой лиги зелено-белые одолели «Феникс Мариуполь» со счетом 2:1.

ЮКСА

В прошлом сезоне Первой лиги коллектив выступал в чемпионской группе, однако за 8 поединков одержал всего 1 победу и занял 8 место в таблице. В Кубке Украины «крестоносцы» выступили неплохо, дойдя до 1/8 финала, однако там команда потерпела поражение от «Александрии».

Летом клуб также получил нового главного тренера, им стал Андерсон Рибейра, до этого работавший помощником Александра Кучера в «Металлисте». В 1-м туре нового сезона чемпионата черно-белые минимально победили хмельницкое «Подолье».

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не встречались в очных поединках.

Интересные факты

  • В последних 5 выездных играх «ЮКСА» 4 раза терпела поражение.
  • В прошлом сезоне Первой лиги «ЮКСА» пропустила 35 мячей – самый плохой показатель среди команд чемпионской группы.
  • В последних 10 домашних играх «Ворскла» одержала всего 2 победы, дважды сыграла вничью и 6 раз проиграла.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.75.

Ворскла
8 августа 2025 -
15:00
ЮКСА
Ворскла Полтава ЮКСА Тарасовка Первая лига Украины
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
