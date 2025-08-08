Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ворскла в меньшинстве добилась разгрома. Стартовал тур Первой лиги
Первая лига
Ворскла
08.08.2025 15:00 – FT 3 : 0
ЮКСА
Украина. Первая лига
08 августа 2025, 17:24 | Обновлено 08 августа 2025, 17:31
Ворскла в меньшинстве добилась разгрома. Стартовал тур Первой лиги

Полтавчане выиграли второй матч сезона

ФК Ворскла

Второй тур Первой лиги открылся матчем между Ворсклой и командо ЮКСА. Полтавчане, которые в прошлом сезоне вылетели из УПЛ, продолжают радовать своих фанов победами во втором дивизионе.

Ворскла, играя с 60-й минуты в меньшинстве, добилась победой со счетом 3:0. Команда Александра Бабича до матчей конкурентов единолично лидирует в таблице с 6 очками.

Первая лига. 2-й тур

Ворскла – ЮКСА 3:0
Голы: Байдал, 18, Войцеховський, 44, Семотюк, 67

Удален: Червак, 60

Ворскла Полтава ЮКСА Тарасовка Первая лига Украины
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Комментарии 1
vasilichn
Шо, в УПЛ захотели?! Так там уже полтавская команда есть...
Ответить
0
