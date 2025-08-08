Ворскла в меньшинстве добилась разгрома. Стартовал тур Первой лиги

Второй тур Первой лиги открылся матчем между Ворсклой и командо ЮКСА. Полтавчане, которые в прошлом сезоне вылетели из УПЛ, продолжают радовать своих фанов победами во втором дивизионе.

Ворскла, играя с 60-й минуты в меньшинстве, добилась победой со счетом 3:0. Команда Александра Бабича до матчей конкурентов единолично лидирует в таблице с 6 очками.

Первая лига. 2-й тур

Ворскла – ЮКСА 3:0

Голы: Байдал, 18, Войцеховський, 44, Семотюк, 67

Удален: Червак, 60