Украина. Первая лига08 августа 2025, 17:24 | Обновлено 08 августа 2025, 17:31
Ворскла в меньшинстве добилась разгрома. Стартовал тур Первой лиги
Полтавчане выиграли второй матч сезона
Второй тур Первой лиги открылся матчем между Ворсклой и командо ЮКСА. Полтавчане, которые в прошлом сезоне вылетели из УПЛ, продолжают радовать своих фанов победами во втором дивизионе.
Ворскла, играя с 60-й минуты в меньшинстве, добилась победой со счетом 3:0. Команда Александра Бабича до матчей конкурентов единолично лидирует в таблице с 6 очками.
Первая лига. 2-й тур
Ворскла – ЮКСА 3:0
Голы: Байдал, 18, Войцеховський, 44, Семотюк, 67
Удален: Червак, 60
