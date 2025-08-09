Сергей РЕБРОВ: «Есть игроки Украины U-21, которые меня разочаровали»

Наставник сборной Украины Сергей Ребров заявил, что молодежна сборная разочаровала его на Евро-2025, однако ряд игроков готовы перейти в национальную команду.

«Молодежка закончила свое существование в этом виде, и следующий шаг для игроков – национальная сборная. Если у них есть претензии на сборную Украины, то они должны были показать это на Евро. И мы увидели, кто готов для первой сборной. Уверяю вас, вы увидите игроков молодежки в первой сборной. Есть несколько игроков, готовых конкурировать в первой сборной».

«К сожалению, не удалось выйти в плей-офф даже. Да, есть игроки, которые разочаровали, от них ждал большего на Евро U-21», – сказал Ребров.