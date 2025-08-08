Удаление Чалханоглу не помешало Интеру одолеть Монако в товарищеском матче
Итальянский клуб одолел соперника с минимальным счетом 2:1
8 августа состоялся товарищеский матч, в котором встретились французский «Монако» и итальянский «Интер». Подопечные Кристиана Киву одолели соперника со счетом 2:1.
На 2-й минуте нападающий хозяев Магнес Аклиуш открыл счет после передачи защитника Мики Бирета. После этого миланский клуб остался в меньшинстве – Хакан Чалханоглу заработал сначала первое, а потом и второе предупреждение и покинул поле до конца первого тайма.
Во второй половине игры «Интер» сумел сравнять счет благодаря точному удару от аргентинца Лаутаро Мартинеса. На 80-й минуте Анж-Йоан Бонни отправил в ворота французского клуба второй мяч.
Стоит отметить, что «Монако» больше владел мячом, чаще бил в сторону ворот и нанес больше точных ударов в створ.
Товарищеский матч, 8 августа
Монако (Франция) – Интер (Италия) – 1:2
Голы: Аклиуш, 2 – Мартинес, 60, Бонни, 80
Удаление: Чалханоглу, 36 (Интер)
