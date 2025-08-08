Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Удаление Чалханоглу не помешало Интеру одолеть Монако в товарищеском матче
Товарищеские матчи
Монако
08.08.2025 21:00 – FT 1 : 2
Интер Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Другие новости
08 августа 2025, 23:01 |
94
0

Удаление Чалханоглу не помешало Интеру одолеть Монако в товарищеском матче

Итальянский клуб одолел соперника с минимальным счетом 2:1

08 августа 2025, 23:01 |
94
0
Удаление Чалханоглу не помешало Интеру одолеть Монако в товарищеском матче
Getty Images/Global Images Ukraine.

8 августа состоялся товарищеский матч, в котором встретились французский «Монако» и итальянский «Интер». Подопечные Кристиана Киву одолели соперника со счетом 2:1.

На 2-й минуте нападающий хозяев Магнес Аклиуш открыл счет после передачи защитника Мики Бирета. После этого миланский клуб остался в меньшинстве – Хакан Чалханоглу заработал сначала первое, а потом и второе предупреждение и покинул поле до конца первого тайма.

Во второй половине игры «Интер» сумел сравнять счет благодаря точному удару от аргентинца Лаутаро Мартинеса. На 80-й минуте Анж-Йоан Бонни отправил в ворота французского клуба второй мяч.

Стоит отметить, что «Монако» больше владел мячом, чаще бил в сторону ворот и нанес больше точных ударов в створ.

Товарищеский матч, 8 августа

Монако (Франция) – Интер (Италия) – 1:2

Голы: Аклиуш, 2 – Мартинес, 60, Бонни, 80

Удаление: Чалханоглу, 36 (Интер)

По теме:
18-летний новичок принес Челси победу в спарринге с Байером
Челси – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Монако – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Интер Милан Монако товарищеские матчи
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров сказал, кто скоро может получить первый вызов в сборную Украины
Футбол | 08 августа 2025, 21:25 7
Ребров сказал, кто скоро может получить первый вызов в сборную Украины
Ребров сказал, кто скоро может получить первый вызов в сборную Украины

Тренер отметил прогресс Михавко

Трубин может перейти в один из сильнейших клубов. Сколько получит Шахтер?
Футбол | 08 августа 2025, 07:45 8
Трубин может перейти в один из сильнейших клубов. Сколько получит Шахтер?
Трубин может перейти в один из сильнейших клубов. Сколько получит Шахтер?

Анатолием интересуется «Манчестер Сити»

Безумный успех: определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Монреале
Теннис | 08.08.2025, 03:20
Безумный успех: определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Монреале
Безумный успех: определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Монреале
Известно, сколько заработает Динамо на трансфере Забарного в ПСЖ
Футбол | 08.08.2025, 23:30
Известно, сколько заработает Динамо на трансфере Забарного в ПСЖ
Известно, сколько заработает Динамо на трансфере Забарного в ПСЖ
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
Футбол | 08.08.2025, 07:01
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
07.08.2025, 09:53 8
Бокс
«Мне противна эта команда». Экс-капитан Динамо – о поражении от Пафоса
«Мне противна эта команда». Экс-капитан Динамо – о поражении от Пафоса
06.08.2025, 18:45 4
Футбол
Форман рассказал, благодаря чему Усик стал одним из лучших боксеров в мире
Форман рассказал, благодаря чему Усик стал одним из лучших боксеров в мире
06.08.2025, 22:04 3
Бокс
Самый дорогой игрок в истории Ман Сити нашел новый клуб. Там есть украинец
Самый дорогой игрок в истории Ман Сити нашел новый клуб. Там есть украинец
07.08.2025, 08:45 1
Футбол
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
07.08.2025, 22:58 176
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я не могу сравниться с ним. Он слишком большой и жесткий»
Майк ТАЙСОН: «Я не могу сравниться с ним. Он слишком большой и жесткий»
06.08.2025, 23:34
Бокс
В команде Усика отреагировали: Аль-Шейх не хочет делать бой с чемпионом
В команде Усика отреагировали: Аль-Шейх не хочет делать бой с чемпионом
08.08.2025, 08:20 4
Бокс
Шахтер получил серьезное предложение по легионеру от клуба АПЛ. Есть ответ
Шахтер получил серьезное предложение по легионеру от клуба АПЛ. Есть ответ
07.08.2025, 01:04 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем