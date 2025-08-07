Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Монако – Интер. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Товарищеские матчи
07 августа 2025, 16:55 | Обновлено 07 августа 2025, 17:11
14
1

Монако – Интер. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Матч начнется 8 августа в 21:00 по Киеву

07 августа 2025, 16:55 | Обновлено 07 августа 2025, 17:11
14
1
Монако – Интер. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ФК Інтер

В пятницу, 8 августа, состоится товарищеский матч между «Монако» и «Интером». Матч начнется в 21:00 по киевскому времени.

Монако

В прошлом сезоне в Лиге 1 команда сумела набрать 61 очко в 34 матчах и занять 3-е место, что позволяет ей играть в Лиге чемпионов. От второго места «Монако» отделяло всего 4 очка, а от чемпиона — целых 23. Не повезло команде и в Кубке Франции — там красно-белые вылетели по пенальти против «Реймса» в 1/16 финала.

Также в прошлом сезоне французы играли в Лиге чемпионов, где смогли выйти в 1/16 финала. Но там с общим счётом 3:4 они были выбиты «Бенфикой» Анатолия Трубины.

Интер

Борьба за чемпионство в прошлом сезоне Серии А продолжалась до последнего тура, но «Интер» с 81 очком занял 2-е место, уступив «Наполи» всего на 1 балл. Ничья с «Лацио» в предпоследнем туре чемпионата стала для «нерадзурри» роковой. В Кубке Италии команда уступила в полуфинале своему принципиальному сопернику «Милану» с общим счётом 1:4.

В Лиге чемпионов команда дошла до финала, выбив таких грандов, как «Бавария» и «Барселона». Но против «ПСЖ» итальянцы не выдержали и были унижены со счётом 5:0. Также летом команда приняла участие в Клубном чемпионате мира, но была выбыта на стадии 1/8 финала. Этот турнир стал первым испытанием для нового тренера команды Кристиана Киву.

Личные встречи

В последний раз команды встречались в очной встрече в январе этого года в рамках 8-го тура 1-й стадии Лиги чемпионов. Тогда победу одержал «Интер» со счётом 3:0.

Интересные факты

  • В прошлом сезоне чемпионата Италии «Интер» забил 79 голов — лучший показатель среди всех команд.
  • Этот матч станет первым товарищеским матчем «Интера» в межсезонье. Последним матчем команды был матч против «Флуминенсе» 30 июня.
  • «Монако» не проигрывает на своём стадионе уже 9 матчей. За это время команда одержала 8 побед и 1 раз сыграла вничью.

Прогноз

Ставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.5.

Прогноз Sport.ua
Монако
8 августа 2025 -
21:00
Интер
Тотал больше 2.5 1.5 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Астон Вилла – Рома – 4:0. Фиаско Гасперини. Видео голов и обзор матча
Украина проведет товарищеский матч против одного из призеров женской ВЛН
Виктория Мбоко – Наоми Осака. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Монреале
Интер Милан Монако товарищеские матчи прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Именитый английский клуб усилил интерес к Довбику. Артем открыт к переходу
Футбол | 07 августа 2025, 15:37 0
Именитый английский клуб усилил интерес к Довбику. Артем открыт к переходу
Именитый английский клуб усилил интерес к Довбику. Артем открыт к переходу

Украинский форвард привлекает внимание «Лидса», «Вильярреала» и «Вест Хэма»

Панатинаикос – Шахтер Донецк. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 07 августа 2025, 12:44 12
Панатинаикос – Шахтер Донецк. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Панатинаикос – Шахтер Донецк. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы

Поединок состоится 7 августа и начнется в 21:00 по Киеву

ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
Бокс | 07.08.2025, 09:40
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
Футбол | 07.08.2025, 07:41
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
Бокс | 07.08.2025, 00:01
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
1-2
Ответить
0
Популярные новости
Майк ТАЙСОН: «Я не могу сравниться с ним. Он слишком большой и жесткий»
Майк ТАЙСОН: «Я не могу сравниться с ним. Он слишком большой и жесткий»
06.08.2025, 23:34
Бокс
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
05.08.2025, 19:35 37
Футбол
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
06.08.2025, 04:01 23
Теннис
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
06.08.2025, 09:40 1
Бокс
Паркер ждет ответ Усика: «Лучше проиграть ему, чем просто получить титул»
Паркер ждет ответ Усика: «Лучше проиграть ему, чем просто получить титул»
06.08.2025, 02:22 4
Бокс
В Днепре создается новый футбольный клуб. Есть название и бюджет
В Днепре создается новый футбольный клуб. Есть название и бюджет
05.08.2025, 16:16 74
Футбол
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
06.08.2025, 11:17
Футбол
АХМЕТОВ: «Коломойский тогда прятался за десятком охранников»
АХМЕТОВ: «Коломойский тогда прятался за десятком охранников»
06.08.2025, 03:04
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем