В пятницу, 8 августа, состоится товарищеский матч между «Монако» и «Интером». Матч начнется в 21:00 по киевскому времени.

Монако

В прошлом сезоне в Лиге 1 команда сумела набрать 61 очко в 34 матчах и занять 3-е место, что позволяет ей играть в Лиге чемпионов. От второго места «Монако» отделяло всего 4 очка, а от чемпиона — целых 23. Не повезло команде и в Кубке Франции — там красно-белые вылетели по пенальти против «Реймса» в 1/16 финала.

Также в прошлом сезоне французы играли в Лиге чемпионов, где смогли выйти в 1/16 финала. Но там с общим счётом 3:4 они были выбиты «Бенфикой» Анатолия Трубины.

Интер

Борьба за чемпионство в прошлом сезоне Серии А продолжалась до последнего тура, но «Интер» с 81 очком занял 2-е место, уступив «Наполи» всего на 1 балл. Ничья с «Лацио» в предпоследнем туре чемпионата стала для «нерадзурри» роковой. В Кубке Италии команда уступила в полуфинале своему принципиальному сопернику «Милану» с общим счётом 1:4.

В Лиге чемпионов команда дошла до финала, выбив таких грандов, как «Бавария» и «Барселона». Но против «ПСЖ» итальянцы не выдержали и были унижены со счётом 5:0. Также летом команда приняла участие в Клубном чемпионате мира, но была выбыта на стадии 1/8 финала. Этот турнир стал первым испытанием для нового тренера команды Кристиана Киву.

Личные встречи

В последний раз команды встречались в очной встрече в январе этого года в рамках 8-го тура 1-й стадии Лиги чемпионов. Тогда победу одержал «Интер» со счётом 3:0.

Интересные факты

В прошлом сезоне чемпионата Италии «Интер» забил 79 голов — лучший показатель среди всех команд.

Этот матч станет первым товарищеским матчем «Интера» в межсезонье. Последним матчем команды был матч против «Флуминенсе» 30 июня.

«Монако» не проигрывает на своём стадионе уже 9 матчей. За это время команда одержала 8 побед и 1 раз сыграла вничью.

Прогноз

Ставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.5.