Монако – Интер – 1:2. Победа в меньшинстве. Видео голов и обзор матча

Футбольные клубы ведущих лиг Европы продолжают подготовку к старту нового сезона. «Монако» и «Интер» провели товарищеский матч.

«Монако» вышел вперед уже на второй минуте поединка. Забитый мяч на свой счет записал Магнес Аклиуш.

«Интер» остался в меньшинстве на 36-й минуте. Вторую желтую карточку заработал Хакан Чалханоглу.

Подопечные Кристиана Киву сравняли счет на 60-й минуте благодаря точному удару от аргентинца Лаутаро Мартинеса. А Анж-Йоан Бонни своим голом на 80-й минуте принес «Интеру» победу.

Товарищеский матч. 8 августа.

Монако (Франция) – Интер (Италия) – 1:2

Голы: Аклиуш, 2 – Мартинес, 60, Бонни, 80

Удаление: Чалханоглу, 36 (Интер)

