Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Монако – Интер – 1:2. Победа в меньшинстве. Видео голов и обзор матча
Товарищеские матчи
Монако
08.08.2025 21:00 – FT 1 : 2
Интер Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
09 августа 2025, 17:14 |
100
0

Монако – Интер – 1:2. Победа в меньшинстве. Видео голов и обзор матча

«Интер» играл вдесятером с 36-й минуты

09 августа 2025, 17:14 |
100
0
Монако – Интер – 1:2. Победа в меньшинстве. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Футбольные клубы ведущих лиг Европы продолжают подготовку к старту нового сезона. «Монако» и «Интер» провели товарищеский матч.

«Монако» вышел вперед уже на второй минуте поединка. Забитый мяч на свой счет записал Магнес Аклиуш.

«Интер» остался в меньшинстве на 36-й минуте. Вторую желтую карточку заработал Хакан Чалханоглу.

Подопечные Кристиана Киву сравняли счет на 60-й минуте благодаря точному удару от аргентинца Лаутаро Мартинеса. А Анж-Йоан Бонни своим голом на 80-й минуте принес «Интеру» победу.

Товарищеский матч. 8 августа.

Монако (Франция) – Интер (Италия) – 1:2

Голы: Аклиуш, 2 – Мартинес, 60, Бонни, 80

Удаление: Чалханоглу, 36 (Интер)

Видео голов и обзор матча

По теме:
Ньюкасл – Эспаньол – 2:2. Спаслись на 89-й. Видео голов и обзор матча
Челси – Байер Леверкузен – 2:0. Забил дебютант. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Игрок сборной Украины получил травму в матче Эвертон – Рома
товарищеские матчи видео голов и обзор Монако Интер Милан Кристиан Киву Магнес Аклиуш Хакан Чалханоглу Лаутаро Мартинес
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Криворожская премьера Ван Леувена. Кривбасс обыграл Металлист 1925
Футбол | 09 августа 2025, 15:45 62
Криворожская премьера Ван Леувена. Кривбасс обыграл Металлист 1925
Криворожская премьера Ван Леувена. Кривбасс обыграл Металлист 1925

Хозяева стадиона «Горняк» доигрывали домашний матч в меньшинстве

Майк ТАЙСОН: «К черту этого боксера, он просто монстр»
Бокс | 09 августа 2025, 07:35 1
Майк ТАЙСОН: «К черту этого боксера, он просто монстр»
Майк ТАЙСОН: «К черту этого боксера, он просто монстр»

«Железный Майк» – о Холифилде

ВИДЕО. Федецкий вышел на матч Кубка Украины и получил красную карточку
Футбол | 09.08.2025, 17:56
ВИДЕО. Федецкий вышел на матч Кубка Украины и получил красную карточку
ВИДЕО. Федецкий вышел на матч Кубка Украины и получил красную карточку
Известно, сколько заработает Динамо на трансфере Забарного в ПСЖ
Футбол | 09.08.2025, 08:40
Известно, сколько заработает Динамо на трансфере Забарного в ПСЖ
Известно, сколько заработает Динамо на трансфере Забарного в ПСЖ
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
Футбол | 09.08.2025, 09:16
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
08.08.2025, 19:58 107
Футбол
В Лиге чемпионов заработает правило «невозврата»
В Лиге чемпионов заработает правило «невозврата»
08.08.2025, 12:05 2
Хоккей
Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр
Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр
07.08.2025, 20:16 11
Другие виды
Экс-арбитр ФИФА – про неназначенный пенальти в ворота Панатинаикоса
Экс-арбитр ФИФА – про неназначенный пенальти в ворота Панатинаикоса
08.08.2025, 11:16 11
Футбол
Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»
Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»
09.08.2025, 06:30
Бокс
Наконец-то! Романо поставил точку в трансферной саге Забарного и ПСЖ
Наконец-то! Романо поставил точку в трансферной саге Забарного и ПСЖ
08.08.2025, 15:53 56
Футбол
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
08.08.2025, 07:01 5
Футбол
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
07.08.2025, 22:58 176
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем