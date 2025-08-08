Монако – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Игра начнется в 21:00 по киевскому времени
8 августа состоится товарищеский матч между командами Монако и Интер.
Поединок пройдет на стадионе Стад Луи ІІ в Монако. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Монако – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на клубном канале Монако.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua. Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Подопечные Ротаня уверенно контролировали игру и забили три безответных мяча
Смотрите видеообзор матча 3-го раунда квалификации Лиги конференций