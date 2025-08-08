Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Монако – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Монако
08.08.2025 21:00 - : -
Интер Милан
Франция
08 августа 2025, 09:53 | Обновлено 08 августа 2025, 10:04
Монако – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Игра начнется в 21:00 по киевскому времени

Монако – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

8 августа состоится товарищеский матч между командами Монако и Интер.

Поединок пройдет на стадионе Стад Луи ІІ в Монако. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Монако – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на клубном канале Монако.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua. Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

