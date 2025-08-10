Роме сделают невероятное предложение за Довбика. Будет трудно отказаться

27-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб. К футболисту проявляет интерес ряд именитых команд.

По информации турецких СМИ, Артемом интересуется турецкий клуб «Бешикташ», который является главным фаворитом на трансфер украинца. Источник FOTOSPOR утверждает, что «орлы» готовят предложение близкое к 30 миллионам евро – эта сумма должна устроить римский клуб.

В этом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».