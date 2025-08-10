Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Роме сделают невероятное предложение за Довбика. Будет трудно отказаться
Италия
Роме сделают невероятное предложение за Довбика. Будет трудно отказаться

Турецкий клуб интересуется Артемом

Роме сделают невероятное предложение за Довбика. Будет трудно отказаться
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

27-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб. К футболисту проявляет интерес ряд именитых команд.

По информации турецких СМИ, Артемом интересуется турецкий клуб «Бешикташ», который является главным фаворитом на трансфер украинца. Источник FOTOSPOR утверждает, что «орлы» готовят предложение близкое к 30 миллионам евро – эта сумма должна устроить римский клуб.

В этом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».

Бешикташ Рома Рим трансферы Серии A трансферы Артем Довбик
Дмитрий Олейник Источник: Fotospor
