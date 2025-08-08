ВИДЕО. Рух огорчил Нещерета. Львовский клуб сумел забить в ворота Динамо

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
08 августа 2025, 19:55 | Обновлено 08 августа 2025, 20:27
Фаал сократил отставание в счете

ФК Рух Львов. Бабукарр Фаал

8 августа состоялся матч второго тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились львовский «Рух» и киевское «Динамо».

Команды сыграли на стадионе «Украина» в городе Львов. Встреча началась в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 88-й минуте легионер львовского клуба Фаал сумел забить в ворота «Динамо» и огорчить голкипера Руслана Нещерета.

ГОЛ, 1:5! Фал, 88 мин

Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
