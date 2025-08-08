Это рекорд. В матче Рух – Динамо сыграл самый молодой игрок в истории

8 августа состоялся матч второго тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились львовский «Рух» и киевское «Динамо».

Подопечные Александра Шовковского разгромили соперника со счётом 5:1.

В этом противостоянии на поле вышел полузащитник хозяев Олег Дзюринец, ставший самым молодым футболистом в истории Украинской Премьер-лиги.

Он родился 10 июля 2010 года. На момент дебюта игроку исполнилось 15 лет и 17 дней.

Предыдущий рекорд принадлежал футболисту харьковского «Металлиста» – Кирилл Дигтярь принял участие в поединке против «Днепра-1» (0:5), который состоялся в сезоне 2022/23. На тот момент ему было 15 лет и 159 дней.