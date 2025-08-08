Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
08 августа 2025, 20:19
Это рекорд. В матче Рух – Динамо сыграл самый молодой игрок в истории

Олег Дзюринец вышел на замену в составе львовского клуба в возрасте 15 лет и 17 дней

ФК Рух Львов. Олег Дзюринец

8 августа состоялся матч второго тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились львовский «Рух» и киевское «Динамо».

Подопечные Александра Шовковского разгромили соперника со счётом 5:1.

В этом противостоянии на поле вышел полузащитник хозяев Олег Дзюринец, ставший самым молодым футболистом в истории Украинской Премьер-лиги.

Он родился 10 июля 2010 года. На момент дебюта игроку исполнилось 15 лет и 17 дней.

Предыдущий рекорд принадлежал футболисту харьковского «Металлиста» – Кирилл Дигтярь принял участие в поединке против «Днепра-1» (0:5), который состоялся в сезоне 2022/23. На тот момент ему было 15 лет и 159 дней.

Тренер Руха объяснил фиаско в матче против Динамо: «Меня это возмутило»
Шовковский оценил победу Динамо в УПЛ и выделил 4 игроков
Симон ГАЛОЯН: «В этом сезоне мы покажем яркий и динамичный футбол»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Динамо Киев Рух - Динамо рекорд
