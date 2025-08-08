Матч Хайдука против Динамо собрал наибольшее количество зрителей в ЛК

Завершились первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций.

На этой неделе зрительский рекорд турнира был зафиксирован на матче хорватского «Хайдука» и албанского «Динамо». За игрой на трибунах наблюдали 31 652 болельщика.

Матчи «Партизана» в Сербии и «Университета» в Румынии собрали более 20 тысяч зрителей.

Наибольшая посещаемость первых матчей третьего квалификационного раунда Лиги конференций (5-7 августа)

31 652: Хайдук (Хорватия) – Динамо (Албания)

26 342: Партизан (Сербия) – Хайберниан (Шотландия)

22 664: Университета (Румыния) – Спартак (Словакия)

18 930: Рапид (Австрия) – Данди Юнайтед (Шотландия)

17 842: АИК (Швеция) – Дьёр (Венгрия)

17 316: Спарта (Чехия) – Арарат (Армения)

16 163: Левски (Болгария) – Сабах (Азербайджан)

16 077: Русенборг (Норвегия) – Гаммарбю (Швеция)

14 124: Андерлехт (Бельгия) – Шериф (Молдова)

12 567: Баник (Чехия) – Аустрия (Австрия)

11 652: Викинг (Норвегия) – Стамбул Башакшехир (Турция)

11 476: АЗ (Нидерланды) – Вадуц (Лихтенштейн)