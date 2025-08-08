Матч Хайдука против Динамо собрал наибольшее количество зрителей в ЛК
За игрой наблюдали чуть менее 32 тысяч зрителей
Завершились первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций.
На этой неделе зрительский рекорд турнира был зафиксирован на матче хорватского «Хайдука» и албанского «Динамо». За игрой на трибунах наблюдали 31 652 болельщика.
Матчи «Партизана» в Сербии и «Университета» в Румынии собрали более 20 тысяч зрителей.
Наибольшая посещаемость первых матчей третьего квалификационного раунда Лиги конференций (5-7 августа)
- 31 652: Хайдук (Хорватия) – Динамо (Албания)
- 26 342: Партизан (Сербия) – Хайберниан (Шотландия)
- 22 664: Университета (Румыния) – Спартак (Словакия)
- 18 930: Рапид (Австрия) – Данди Юнайтед (Шотландия)
- 17 842: АИК (Швеция) – Дьёр (Венгрия)
- 17 316: Спарта (Чехия) – Арарат (Армения)
- 16 163: Левски (Болгария) – Сабах (Азербайджан)
- 16 077: Русенборг (Норвегия) – Гаммарбю (Швеция)
- 14 124: Андерлехт (Бельгия) – Шериф (Молдова)
- 12 567: Баник (Чехия) – Аустрия (Австрия)
- 11 652: Викинг (Норвегия) – Стамбул Башакшехир (Турция)
- 11 476: АЗ (Нидерланды) – Вадуц (Лихтенштейн)
