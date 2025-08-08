В субботу, 9 августа состоится поединок 2-го тура Первой лиги Украины между черновицкой «Буковиной» и волочиским «Агробизнесом». По киевскому времени игра начнется в 15:00.

Буковина

В предыдущем сезоне Первой лиги коллектив выступал в чемпионской группе, где с 30-ю очками на счету занял предпоследнее, 7-е место. От зоны переходных игр за выход в УПЛ команду отделяли 5 зачетных пунктов. Однако прошлый розыгрыш кубка для клуба получился особенно удачным – черно-желтые пробились до полуфинала, но там уступили киевскому «Динамо» со счетом 1:4.

Летом «Буковина» получила нового тренера – им стал Сергей Шищенко, до этого работавший в «Оболони». В 1-м туре текущего чемпионата коллектив сыграл в нулевую ничью с «Ингульцем».

Агробизнес

Прошлый сезон прошел для клуба не слишком стабильно. Сначала команда одержала 9 побед подряд и лидировала в таблице, но после этого выиграла только 1 из 13 игр и завершила сезон на 5-й строчке. Несмотря на такой спад, от переходных игр «Агробизнес» отделяло только 2 зачетных пункта. Путешествие в кубке прошлого года коллектив завершил еще в 1/64 финала после поражения против «ФК Николаев».

В межсезонье команду покинуло несколько игроков, хотя состав от этого не стал слишком слабым. В 1-м туре текущего чемпионата «Агробизнес» одолел «Левый Берег» со счетом 2:0.

Личные встречи

Начиная с 2023 года клубы сыграли между собой 4 официальных поединка. У 3 из них побеждал «Агробизнес», еще 1 выигрыш удалось завоевать «Буковине».

Интересные факты

«Агробизнес» забил наименьшее количество голов в Первой лиге прошлого сезона среди коллективов чемпионской группы – 19. На 2-м месте «Буковина», у нее всего 20 мячей.

«Буковина» завоевала 19 очков в 11 домашних играх прошлого сезона – 3-й лучший результат среди команд чемпионской группы.

Безвыигрышная выездная серия «Агробизнеса» длится уже 7 матчей. За это время команда пять раз проиграла и дважды сыграла вничью.

Прогноз

Я поставлю на тотал меньше 2 с коэффициентом 1.84.