Без голов для Шищенко. Буковина снова потеряла очки в Первой лиге

Состоялся матч 2-го тура Первой лиги между Буковиной и Агробизнесом. Встреча завершилась со счетом 0:0, а для Буковины это второй кряду безголевой поединок.

Команда Сергея Шищенко перед сезоном ставила задачу вернуться в УПЛ.

Агробизнес после двух туров набрал 4 очка.

Первая лига. 2-й тур

Буковина – Агробизнес 0:0