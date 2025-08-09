09.08.2025 15:00 – FT 0 : 0
Украина. Премьер лига09 августа 2025, 17:29 | Обновлено 09 августа 2025, 17:56
289
0
Без голов для Шищенко. Буковина снова потеряла очки в Первой лиге
Буковина и Агробизнес сыграли вничью
09 августа 2025, 17:29 | Обновлено 09 августа 2025, 17:56
289
0
Состоялся матч 2-го тура Первой лиги между Буковиной и Агробизнесом. Встреча завершилась со счетом 0:0, а для Буковины это второй кряду безголевой поединок.
Команда Сергея Шищенко перед сезоном ставила задачу вернуться в УПЛ.
Агробизнес после двух туров набрал 4 очка.
Первая лига. 2-й тур
Буковина – Агробизнес 0:0
Читайте также:Чернигов уступил Виктории в первом домашнем матче сезона
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 августа 2025, 19:58 107
Команда Шовковского результативно разгрузилась перед ответным матчем в еврокубках
Футбол | 08 августа 2025, 18:48 0
Олег Федорчук считает, что у Марьяна Шведа могут быть проблемы
Футбол | 09.08.2025, 08:40
Футбол | 09.08.2025, 17:30
Теннис | 09.08.2025, 17:35
Комментарии 0
Популярные новости
08.08.2025, 12:05 2
Футбол
08.08.2025, 07:01 5
08.08.2025, 14:33 3
07.08.2025, 20:16 11
08.08.2025, 08:20 4
08.08.2025, 21:30 1