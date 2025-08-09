Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Без голов для Шищенко. Буковина снова потеряла очки в Первой лиге
Первая лига
Буковина
09.08.2025 15:00 – FT 0 : 0
Агробизнес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
09 августа 2025, 17:29 | Обновлено 09 августа 2025, 17:56
289
0

Без голов для Шищенко. Буковина снова потеряла очки в Первой лиге

Буковина и Агробизнес сыграли вничью

09 августа 2025, 17:29 | Обновлено 09 августа 2025, 17:56
289
0
Без голов для Шищенко. Буковина снова потеряла очки в Первой лиге
ФК Буковина

Состоялся матч 2-го тура Первой лиги между Буковиной и Агробизнесом. Встреча завершилась со счетом 0:0, а для Буковины это второй кряду безголевой поединок.

Команда Сергея Шищенко перед сезоном ставила задачу вернуться в УПЛ.

Агробизнес после двух туров набрал 4 очка.

Первая лига. 2-й тур

Буковина – Агробизнес 0:0

По теме:
Первая лига. Левый Берег играет с НК Пробой. Стартовые составы
Чернигов уступил Виктории в первом домашнем матче сезона
Александр БАБИЧ: «Хоть и на табло 3:0, но очень трудная игра»
Буковина Черновцы Агробизнес Первая лига Украины
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
Футбол | 08 августа 2025, 19:58 107
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове

Команда Шовковского результативно разгрузилась перед ответным матчем в еврокубках

Эксперт: «Он совершил ошибку, которую Туран ему запомнит»
Футбол | 08 августа 2025, 18:48 0
Эксперт: «Он совершил ошибку, которую Туран ему запомнит»
Эксперт: «Он совершил ошибку, которую Туран ему запомнит»

Олег Федорчук считает, что у Марьяна Шведа могут быть проблемы

Известно, сколько заработает Динамо на трансфере Забарного в ПСЖ
Футбол | 09.08.2025, 08:40
Известно, сколько заработает Динамо на трансфере Забарного в ПСЖ
Известно, сколько заработает Динамо на трансфере Забарного в ПСЖ
ВИДЕО. Ногой в голову. Игрока Александрии дисквалифицировали на 5 матчей
Футбол | 09.08.2025, 17:30
ВИДЕО. Ногой в голову. Игрока Александрии дисквалифицировали на 5 матчей
ВИДЕО. Ногой в голову. Игрока Александрии дисквалифицировали на 5 матчей
Марта Костюк – Татьяна Мария. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Цинциннати
Теннис | 09.08.2025, 17:35
Марта Костюк – Татьяна Мария. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Цинциннати
Марта Костюк – Татьяна Мария. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Цинциннати
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Лиге чемпионов заработает правило «невозврата»
В Лиге чемпионов заработает правило «невозврата»
08.08.2025, 12:05 2
Хоккей
Энрике отреагировал на трансфер Забарного. Тренер поставил важное условие
Энрике отреагировал на трансфер Забарного. Тренер поставил важное условие
08.08.2025, 03:24
Футбол
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
08.08.2025, 07:01 5
Футбол
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
08.08.2025, 14:33 3
Футбол
Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр
Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр
07.08.2025, 20:16 11
Другие виды
В команде Усика отреагировали: Аль-Шейх не хочет делать бой с чемпионом
В команде Усика отреагировали: Аль-Шейх не хочет делать бой с чемпионом
08.08.2025, 08:20 4
Бокс
Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
08.08.2025, 21:30 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем