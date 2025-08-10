Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Буковина
09.08.2025 15:00 – FT 0 : 0
Агробизнес
Украина. Первая лига
10 августа 2025, 18:46 |
Буковина – Агробизнес – 0:0. Унылые нули в Черновцах. Видеообзор матча

«Буковина» не может забить во втором матче подряд

Буковина – Агробизнес – 0:0. Унылые нули в Черновцах. Видеообзор матча
ФК Буковина

В субботу, 9 августа, в Первой лиге продолжилась игровая программа второго тура. В Черновцах «Буковина» принимала «Агробизнес».

«Буковина» проводила первый домашний матч в новом сезоне. Подгоняемая болельщиками, команда атаковала, но забить так и не смогла. В некоторых эпизодах свою команду выручал голкипер «Агробизнеса», а в некоторых моментах игрокам «Буковины» не хватало точности в завершающих фазах атак.

В итоге на табло остались нули. «Буковина» во второй раз подряд сыграла 0:0.

Первая лига. 2-й тур, 9 августа. Черновцы, стадион «Буковина»

«Буковина» – «Агробизнес» – 0:0

Видеообзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
