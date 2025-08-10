Буковина – Агробизнес – 0:0. Унылые нули в Черновцах. Видеообзор матча
«Буковина» не может забить во втором матче подряд
В субботу, 9 августа, в Первой лиге продолжилась игровая программа второго тура. В Черновцах «Буковина» принимала «Агробизнес».
«Буковина» проводила первый домашний матч в новом сезоне. Подгоняемая болельщиками, команда атаковала, но забить так и не смогла. В некоторых эпизодах свою команду выручал голкипер «Агробизнеса», а в некоторых моментах игрокам «Буковины» не хватало точности в завершающих фазах атак.
В итоге на табло остались нули. «Буковина» во второй раз подряд сыграла 0:0.
Первая лига. 2-й тур, 9 августа. Черновцы, стадион «Буковина»
«Буковина» – «Агробизнес» – 0:0
Видеообзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
