Буковина – Агробизнес – 0:0. Унылые нули в Черновцах. Видеообзор матча

В субботу, 9 августа, в Первой лиге продолжилась игровая программа второго тура. В Черновцах «Буковина» принимала «Агробизнес».

«Буковина» проводила первый домашний матч в новом сезоне. Подгоняемая болельщиками, команда атаковала, но забить так и не смогла. В некоторых эпизодах свою команду выручал голкипер «Агробизнеса», а в некоторых моментах игрокам «Буковины» не хватало точности в завершающих фазах атак.

В итоге на табло остались нули. «Буковина» во второй раз подряд сыграла 0:0.

Первая лига. 2-й тур, 9 августа. Черновцы, стадион «Буковина»

«Буковина» – «Агробизнес» – 0:0

