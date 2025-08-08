Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Доннарумма в ПСЖ: из героя – в изгои
Франция
08 августа 2025, 11:40 |
174
0

Доннарумма в ПСЖ: из героя – в изгои

Обозреватель Sport.ua – о неожиданных проблемах у одного из лучших голкиперов мира

08 августа 2025, 11:40 |
174
0
Доннарумма в ПСЖ: из героя – в изгои
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

На протяжении практически всего нынешнего трансферного окна украинские болельщики «потребляют» сагу с возможным переходом защитника нашей национальной сборной и английского «Борнмута» Ильи Забарного в «ПСЖ».

Не проходит и дня, чтобы не было новостей по этому поводу. Причем зачастую картинка меняется так, что разобраться в хитросплетениях «сериала» уже практически невозможно. Вчера «Борнмут» вроде бы отпустил своего лучшего центрбека в Париж, сегодня Илья якобы должен прибыть под Эйфелеву башню на презентацию, а завтра уже никто никого не отпускает, и никто никуда не переходит.

Возможно, за этой «мыльной» трансферной оперой, касающейся лучшего на данный момент клуба Старого Света и одного из лучших украинских оборонцев, отечественный зритель не успел «проникнуть» перипетиями еще одной небезынтересной трансферной саги с участием «Сен-Жермен» и его звездного голкипера Джанлуиджи Доннаруммы. Если у кого-то действительно есть такой «сериальный пробел», я сейчас постараюсь его сгладить.

***

Признаться, я был немало удивлен, узнав, что «Пари Сен-Жермен» после завершения минувшего сезона, ставшего бенефисом для голкипера парижан Джанлуиджи Доннаруммы, вознамерился снизить зарплату своему вратарю, благодаря не в последнюю очередь которому «Париж» наконец-то добыл вожделенный Кубок чемпионов.

Случись подобное, то есть намерение клуба урезать зарплату, к примеру, в позапрошлом году, на эту информацию вряд ли бы кто-либо обратил внимание. Но теперь, после действительно феноменальной игры итальянского кипера, который наверняка войдет в пятерку лучших по итогам сезона от «Франс Футбол», понимать такое довольно странно. Тем более, если учесть бездонный бюджет главного на данный момент французского клуба.

По данным СМИ, «Пари Сен-Жермен» серьезно намерился урезать зарплату своему звездному киперу: с двенадцати миллионов евро в год до десяти. Сложно сказать, чем вызвана такая аргументация парижского клуба, но реакция итальянца оказалась весьма предсказуемой – он выразил не только свое недовольство, но и несогласие.

А поскольку «ПСЖ» отступать назад не собирается, требуя у Доннаруммы принять новые условия, которые он принимать отказывается, то ситуация перестала быть томной и, словно сор из избы, вылезла далеко за пределы Парижа. И достигла пределов Милана.

К чему тут Милан? Да все просто, как оказалось.

В свое время, а это не так уж и давно, а восемь лет назад, юный Джиджи Доннарумма небезуспешно защищал цвета «россонери», став, к слову, самым молодым вратарем в многолетней истории серии А.

Руководство «Милана» видело в этом флегматичном парне далеко идущую перспективу, вознамериваясь строить вокруг него новую команду, отдав капитанскую повязку именно ему.

Getty Images/Global Images Ukraine

Однако у самого Джиджи, и у его агента, ныне покойного Мино Райолы, были другие планы. Если простыми словами, но планы сводились к банальному выколачиванию денег. Когда «россонери» заупрямились, то Мино, не моргнув глазом, заявил, что его клиент контракт не переподпишет.

В итоге клиент контракт переподписал. На выгодных для себя условиях. Доннарумма получил не только шесть миллионов евро годовых, но еще и в «помощь» старшего брата Антонио, прозябавшего в трясине греческого футбола.

В 2021-м «Милан» снова пытался удержать свою главную и одновременно строптивую звезду. «Россонери» были готовы снова поднять зарплату Доннарумме. Но, конечно же, не в два раза. Всему же есть предел!

«Пари Сен-Жермен» запросто «положил» зарплату новоявленному чемпиону Европы, о которой в «Милане» он не мог и мечтать. Все были довольны. Понятное дело, окромя «россонери», ведь Джиджи покинул «Милан» свободным агентом.

И вот, спустя четыре года, ситуация для Доннаруммы может повториться. В том смысле, что он может покинуть свой нынешний клуб на правах свободного агента. Миланские тиффози такому развитию сюжета наверняка обрадуются.

***

Контракт Доннаруммы с «ПСЖ» завершается летом следующего года. Условия, предложенные клубом, вратаря не устраивают. В свою очередь, клуб на повышение играть не собирается. И поэтому не исключено, что через год один из лучших голкиперов мира будет вынужден искать себе новое пристанище.

Он, точнее, его окружение (Джиджи остался в агентской компании Райолы, которой сейчас рулит двоюродный брат Мино - Энцо), попробовали сыграть на опережение. То есть, прощупать почву на трансферном рынке на предмет интереса к услугам Джиджи.

Интерес, якобы, присутствовал. В этом интересе фигурировали ведущие британские клубы, «Ювентус», «Бавария» и «Галатасарай». Однако, по состоянию на сейчас, предметного интереса к Доннарумме нет.

Во всяком случае, ни один уважающий себя инсайдер не информировал о конкретных переговорах между окружением Доннаруммы и каким-либо клубом.

Следовательно, нельзя исключать, что волна интереса к Джиджи – рукотворная, ее наверняка разогнал сам Энцо Райола.

А вот интерес «Пари Сен-Жермен» к голкиперу «Лилля» Люка Шевалье – самый что ни на есть предметный. Парижский клуб тоже умеет играть на опережение. Парижане готовы выкупить контракт Шевалье, к слову, лучшего вратаря минувшего сезона чемпионата Франции, дабы подстраховаться на случай, если Доннарумма все-таки не пойдет на попятную.

Getty Images/Global Images Ukraine. Люка Шевалье

Доннарумма понижать ставки не намерен. По одной информации, он собирается конкурировать с Шевалье, если «Сен-Жермен» таки выкупит этого вратаря у «догов».

Но закавыка в том, что Люка в преддверии ЧМ-2026 требует у парижан постоянное игровое место в основе, иначе, мол, на переход не согласен. И «Сен-Жермен» не прочь удовлетворить запросы 23-летнего кандидата в сборную Франции. При таком раскладе получится, что именно Джиджи окажется вторым лишним, и его готовность к конкуренции – всего лишь поза. Хоть и красивая.

По другой информации, итальянец готов досрочно расторгнуть контракт с «Парижем», чтобы самостоятельно искать варианты для дальнейшей карьеры. Но и эта информация – пока что на уровне лишь слухов, ведь итальянец остается на своем, пока что не очень понятном, месте.

Ну, а истина, как всегда, где-то посередке. Скорее всего, Доннарумма отработает свой контракт с «ПСЖ» до конца. А дальше уйдет в свободное плавание. И в этот раз действительно все стороны будут довольны.

По теме:
Энрике отреагировал на трансфер Забарного. Тренер поставил важное условие
Список самых дорогих голкиперов, номинированных на Яшин Трофи
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч после обнародования номинантов на награду
Джанлуиджи Доннарумма ПСЖ статьи эксклюзив трансферы Лиги 1
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олег ФЕДОРЧУК – об игроке Шахтера: «Это, пожалуй, лучшая его игра»
Футбол | 08 августа 2025, 10:31 1
Олег ФЕДОРЧУК – об игроке Шахтера: «Это, пожалуй, лучшая его игра»
Олег ФЕДОРЧУК – об игроке Шахтера: «Это, пожалуй, лучшая его игра»

Эксперт высказался об игре Дмитрия Ризныка против «Панатинаикоса»

Неплохой задел перед ответной игрой. Полесье разгромило Пакш в ЛК
Футбол | 07 августа 2025, 22:57 25
Неплохой задел перед ответной игрой. Полесье разгромило Пакш в ЛК
Неплохой задел перед ответной игрой. Полесье разгромило Пакш в ЛК

Подопечные Ротаня уверенно контролировали игру и забили три безответных мяча

ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
Футбол | 08.08.2025, 07:01
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
Украинский голкипер совершил пять сейвов в матче ЛК, но пропустил два гола
Футбол | 08.08.2025, 05:28
Украинский голкипер совершил пять сейвов в матче ЛК, но пропустил два гола
Украинский голкипер совершил пять сейвов в матче ЛК, но пропустил два гола
Трубин может перейти в один из сильнейших клубов. Сколько получит Шахтер?
Футбол | 08.08.2025, 07:45
Трубин может перейти в один из сильнейших клубов. Сколько получит Шахтер?
Трубин может перейти в один из сильнейших клубов. Сколько получит Шахтер?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
06.08.2025, 09:40 1
Бокс
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
07.08.2025, 00:01
Бокс
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
07.08.2025, 09:53 4
Бокс
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
07.08.2025, 07:41 11
Футбол
«Фантастическое предложение». Довбика могут обменять в европейский гранд
«Фантастическое предложение». Довбика могут обменять в европейский гранд
06.08.2025, 14:52 1
Футбол
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
06.08.2025, 08:48 30
Футбол
Шовковский просчитался с Пафосом. Почему Динамо проиграло киприотам
Шовковский просчитался с Пафосом. Почему Динамо проиграло киприотам
06.08.2025, 11:58 137
Футбол
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
07.08.2025, 09:40 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем