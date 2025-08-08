Доннарумма в ПСЖ: из героя – в изгои

На протяжении практически всего нынешнего трансферного окна украинские болельщики «потребляют» сагу с возможным переходом защитника нашей национальной сборной и английского «Борнмута» Ильи Забарного в «ПСЖ».

Не проходит и дня, чтобы не было новостей по этому поводу. Причем зачастую картинка меняется так, что разобраться в хитросплетениях «сериала» уже практически невозможно. Вчера «Борнмут» вроде бы отпустил своего лучшего центрбека в Париж, сегодня Илья якобы должен прибыть под Эйфелеву башню на презентацию, а завтра уже никто никого не отпускает, и никто никуда не переходит.

Возможно, за этой «мыльной» трансферной оперой, касающейся лучшего на данный момент клуба Старого Света и одного из лучших украинских оборонцев, отечественный зритель не успел «проникнуть» перипетиями еще одной небезынтересной трансферной саги с участием «Сен-Жермен» и его звездного голкипера Джанлуиджи Доннаруммы. Если у кого-то действительно есть такой «сериальный пробел», я сейчас постараюсь его сгладить.

***

Признаться, я был немало удивлен, узнав, что «Пари Сен-Жермен» после завершения минувшего сезона, ставшего бенефисом для голкипера парижан Джанлуиджи Доннаруммы, вознамерился снизить зарплату своему вратарю, благодаря не в последнюю очередь которому «Париж» наконец-то добыл вожделенный Кубок чемпионов.

Случись подобное, то есть намерение клуба урезать зарплату, к примеру, в позапрошлом году, на эту информацию вряд ли бы кто-либо обратил внимание. Но теперь, после действительно феноменальной игры итальянского кипера, который наверняка войдет в пятерку лучших по итогам сезона от «Франс Футбол», понимать такое довольно странно. Тем более, если учесть бездонный бюджет главного на данный момент французского клуба.

По данным СМИ, «Пари Сен-Жермен» серьезно намерился урезать зарплату своему звездному киперу: с двенадцати миллионов евро в год до десяти. Сложно сказать, чем вызвана такая аргументация парижского клуба, но реакция итальянца оказалась весьма предсказуемой – он выразил не только свое недовольство, но и несогласие.

А поскольку «ПСЖ» отступать назад не собирается, требуя у Доннаруммы принять новые условия, которые он принимать отказывается, то ситуация перестала быть томной и, словно сор из избы, вылезла далеко за пределы Парижа. И достигла пределов Милана.

К чему тут Милан? Да все просто, как оказалось.

В свое время, а это не так уж и давно, а восемь лет назад, юный Джиджи Доннарумма небезуспешно защищал цвета «россонери», став, к слову, самым молодым вратарем в многолетней истории серии А.

Руководство «Милана» видело в этом флегматичном парне далеко идущую перспективу, вознамериваясь строить вокруг него новую команду, отдав капитанскую повязку именно ему.

Getty Images/Global Images Ukraine

Однако у самого Джиджи, и у его агента, ныне покойного Мино Райолы, были другие планы. Если простыми словами, но планы сводились к банальному выколачиванию денег. Когда «россонери» заупрямились, то Мино, не моргнув глазом, заявил, что его клиент контракт не переподпишет.

В итоге клиент контракт переподписал. На выгодных для себя условиях. Доннарумма получил не только шесть миллионов евро годовых, но еще и в «помощь» старшего брата Антонио, прозябавшего в трясине греческого футбола.

В 2021-м «Милан» снова пытался удержать свою главную и одновременно строптивую звезду. «Россонери» были готовы снова поднять зарплату Доннарумме. Но, конечно же, не в два раза. Всему же есть предел!

«Пари Сен-Жермен» запросто «положил» зарплату новоявленному чемпиону Европы, о которой в «Милане» он не мог и мечтать. Все были довольны. Понятное дело, окромя «россонери», ведь Джиджи покинул «Милан» свободным агентом.

И вот, спустя четыре года, ситуация для Доннаруммы может повториться. В том смысле, что он может покинуть свой нынешний клуб на правах свободного агента. Миланские тиффози такому развитию сюжета наверняка обрадуются.

***

Контракт Доннаруммы с «ПСЖ» завершается летом следующего года. Условия, предложенные клубом, вратаря не устраивают. В свою очередь, клуб на повышение играть не собирается. И поэтому не исключено, что через год один из лучших голкиперов мира будет вынужден искать себе новое пристанище.

Он, точнее, его окружение (Джиджи остался в агентской компании Райолы, которой сейчас рулит двоюродный брат Мино - Энцо), попробовали сыграть на опережение. То есть, прощупать почву на трансферном рынке на предмет интереса к услугам Джиджи.

Интерес, якобы, присутствовал. В этом интересе фигурировали ведущие британские клубы, «Ювентус», «Бавария» и «Галатасарай». Однако, по состоянию на сейчас, предметного интереса к Доннарумме нет.

Во всяком случае, ни один уважающий себя инсайдер не информировал о конкретных переговорах между окружением Доннаруммы и каким-либо клубом.

Следовательно, нельзя исключать, что волна интереса к Джиджи – рукотворная, ее наверняка разогнал сам Энцо Райола.

А вот интерес «Пари Сен-Жермен» к голкиперу «Лилля» Люка Шевалье – самый что ни на есть предметный. Парижский клуб тоже умеет играть на опережение. Парижане готовы выкупить контракт Шевалье, к слову, лучшего вратаря минувшего сезона чемпионата Франции, дабы подстраховаться на случай, если Доннарумма все-таки не пойдет на попятную.

Getty Images/Global Images Ukraine. Люка Шевалье

Доннарумма понижать ставки не намерен. По одной информации, он собирается конкурировать с Шевалье, если «Сен-Жермен» таки выкупит этого вратаря у «догов».

Но закавыка в том, что Люка в преддверии ЧМ-2026 требует у парижан постоянное игровое место в основе, иначе, мол, на переход не согласен. И «Сен-Жермен» не прочь удовлетворить запросы 23-летнего кандидата в сборную Франции. При таком раскладе получится, что именно Джиджи окажется вторым лишним, и его готовность к конкуренции – всего лишь поза. Хоть и красивая.

По другой информации, итальянец готов досрочно расторгнуть контракт с «Парижем», чтобы самостоятельно искать варианты для дальнейшей карьеры. Но и эта информация – пока что на уровне лишь слухов, ведь итальянец остается на своем, пока что не очень понятном, месте.

Ну, а истина, как всегда, где-то посередке. Скорее всего, Доннарумма отработает свой контракт с «ПСЖ» до конца. А дальше уйдет в свободное плавание. И в этот раз действительно все стороны будут довольны.