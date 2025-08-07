Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ПСЖ подпишет вратаря более чем за 40 млн евро. Соглашение достигнуто
Франция
07 августа 2025, 17:06 |
ПСЖ подпишет вратаря более чем за 40 млн евро. Соглашение достигнуто

Лукас Шевалье станет игроком французского гранда

Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Шевалье

Французский голкипер «Лилля» Лукас Шевалье станет игроком «ПСЖ». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны достигли соглашения по трансферу 23-летнего голкипера. Срок контракта будет рассчитан на 5 лет. Сумма трансфера составит более 40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Джанлуиджи Доннарумма провел 48 матчей на клубном уровне во всех турнирах, 13 из которых стали сухими, пропустил 53 гола. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» и «Борнмут» согласовали сумму трансфера Забарного.

Лилль трансферы Джанлуиджи Доннарумма ПСЖ трансферы Лиги 1 Лукас Шевалье
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
Комментарии 1
