ПСЖ подпишет вратаря более чем за 40 млн евро. Соглашение достигнуто

Французский голкипер «Лилля» Лукас Шевалье станет игроком «ПСЖ». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны достигли соглашения по трансферу 23-летнего голкипера. Срок контракта будет рассчитан на 5 лет. Сумма трансфера составит более 40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Джанлуиджи Доннарумма провел 48 матчей на клубном уровне во всех турнирах, 13 из которых стали сухими, пропустил 53 гола. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» и «Борнмут» согласовали сумму трансфера Забарного.