ПСЖ подпишет вратаря более чем за 40 млн евро. Соглашение достигнуто
Лукас Шевалье станет игроком французского гранда
Французский голкипер «Лилля» Лукас Шевалье станет игроком «ПСЖ». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, стороны достигли соглашения по трансферу 23-летнего голкипера. Срок контракта будет рассчитан на 5 лет. Сумма трансфера составит более 40 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Джанлуиджи Доннарумма провел 48 матчей на клубном уровне во всех турнирах, 13 из которых стали сухими, пропустил 53 гола. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» и «Борнмут» согласовали сумму трансфера Забарного.
🚨🔴🔵 Lucas Chevalier to Paris Saint-Germain, here we go! Deal in place for the French GK to join PSG.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2025
Five year contract to Chevalier, fee over €40m to Lille with medical tests to follow this week.
New goalkeeper for Luis Enrique, as L’Équipe and Le Parisien report. pic.twitter.com/xmnADRrUFA
