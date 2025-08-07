ПСЖ и Борнмут согласовали сумму трансфера Забарного. Остались только бонусы
Парижане гарантированно заплатят за украинца 63 миллиона евро
Французский «Пари Сен-Жермен» продолжает интересоваться украинским центральным защитником английского «Борнмута» Ильей Забарным, сообщает известный британский журналист Алекс Крук.
По информации источника, клубы договорились о фиксированной сумме трансфера 22-летнего футболиста – она составит 63 миллиона евро. Сейчас обсуждается размер потенциальных бонусов, которые будут прописаны в соглашении.
В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.
Ранее совет Илье Забарному дал известный украинский тренер Роман Григорчук.
