  4. ПСЖ и Борнмут согласовали сумму трансфера Забарного. Остались только бонусы
Франция
07 августа 2025, 14:29 |
Парижане гарантированно заплатят за украинца 63 миллиона евро

07 августа 2025, 14:29 |
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Французский «Пари Сен-Жермен» продолжает интересоваться украинским центральным защитником английского «Борнмута» Ильей Забарным, сообщает известный британский журналист Алекс Крук.

По информации источника, клубы договорились о фиксированной сумме трансфера 22-летнего футболиста – она составит 63 миллиона евро. Сейчас обсуждается размер потенциальных бонусов, которые будут прописаны в соглашении.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.

Ранее совет Илье Забарному дал известный украинский тренер Роман Григорчук.

Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
